Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika hava durumu | Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı! Kuvvetli yağmur ve lodosa dikkat!

Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı! Kuvvetli yağmur ve lodosa dikkat

Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; 15 il için sarı kodlu uyarı yapılırken; Türkiye'nin tamamı sağanak yağışların etkisi altında. Yağışların; Marmara, iç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu'da kuvvetli olması bekleniyor. Diğer yandan Marmara, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz'de kuvvetli lodos etkili olacak. Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu için de toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Giriş: 10.04.2023 - 07:28 | Güncelleme: ABONE OL
Son dakika hava durumu | Türkiye'nin tamamı sağanak yağışlı! Kuvvetli yağmur ve lodosa dikkat!
HABERTURK.COM

Ülkemiz genelinde yağış bekleniyor. Genellikle sağanak, güney kesimlerde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde beklenen yağışların, Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz ile Güneydoğu Anadolu’da toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 5 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın Batı kesimlerde kuzey, Doğu kesimlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların; Marmara, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun kuzeyi ve batısı, Batı Karadeniz, Doğu Anadolu'nun batısı ve güneyi ile Güneydoğu Anadolu'da yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara’da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda güney yönlerden kuvvetli ve fırtına (40-70 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

TOZ TAŞINIMI UYARISI

Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde azalma, hava kalitesinin düşmesi, yağış alan yerlerde çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Hafta sonu dopdolu
Hafta sonu dopdolu
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! 3 bölgede etkili olacak
Meteoroloji'den toz taşınımı uyarısı! 3 bölgede etkili olacak
2 yaşındaki çocuğun ölümünde tüyler ürperten ifade!
2 yaşındaki çocuğun ölümünde tüyler ürperten ifade!
Dehşeti yaşadı! Göçükten kurtuldu, cinsel tacize uğradı
Dehşeti yaşadı! Göçükten kurtuldu, cinsel tacize uğradı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.