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        Haberler Yaşam Türkiye'nin şehirleri çizgi film posteri oldu!

        Türkiye'nin şehirleri çizgi film posteri oldu!

        Multirazen isimli sosyal medya kullanıcısı yapay zekaya Türkiye'nin şehirlerini çizgi film afişi olarak çizdirdi. Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginliklerini yansıtan afişler ilgi gördü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2023 - 16:00 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:08
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          Multirazen isimli Instagram kullanıcısı yapay zekaya Türkiye'nin illerini animasyon filmi afişleri olarak çizdirdi. Çizgi film posteri şeklindeki Türkiye'nin şehirleri sosyal medyada ilgi gördü. Yapay zekanın çizdiği afişlerde, Türkiye'nin coğrafi ve kültürel zenginlikleri yansıtıldı. İnternet kullanıcıları Ankara'da Anıtkabir'in olmadığını belirterek Ankara afişini eleştirdi. Öte yandan Van ilimizdeki, 'Van Gölü canavarı' detayı ve Şanlıurfa'daki Balıklıgöl'ün Kayıp Balık Nemo ile birleştirilmesi beğeni topladı... İşte animasyon film afişi şeklindeki illerimizden bazıları...

          ADANA

        • 2

          ADIYAMAN

        • 3

          AFYON

        • 4

          AĞRI

        • 5

          AMASYA

        • 6

          ANKARA

        • 7

          ANTALYA

        • 8

          ARTVİN

        • 9

          AYDIN

        • 10

          ÇANAKKALE

        • 11

          ÇORUM

        • 12

          ÇANKIRI

        • 13

          DENİZLİ

        • 14

          EDİRNE

        • 15

          ERZİNCAN

        • 16

          ERZURUM

        • 17

          ESKİŞEHİR

        • 18

          BALIKESİR

        • 19

          BİLECİK

        • 20

          BİNGÖL

        • 21

          BİTLİS

        • 22

          BOLU

        • 23

          BURDUR

        • 24

          BURSA

        • 25

          GAZİANTEP

        • 26

          GİRESUN

        • 27

          GÜMÜŞHANE

        • 28

          DİYARBAKIR

        • 29

          HAKKARİ

        • 30

          HATAY

        • 31

          ISPARTA

        • 32

          MERSİN

        • 33

          İSTANBUL

        • 34

          İZMİR

        • 35

          KARS

        • 36

          KASTAMONU

        • 37

          KAYSERİ

        • 38

          KIRKLARELİ

        • 39

          KOCAELİ

        • 40

          KONYA

        • 41

          KÜTAHYA

        • 42

          MALATYA

        • 43

          MANİSA

        • 44

          KAHRAMANMARAŞ

        • 45

          MARDİN

        • 46

          MUĞLA

        • 47

          MUŞ

        • 48

          NEVŞEHİR

        • 49

          NİĞDE

        • 50

          ORDU

        • 51

          RİZE

        • 52

          ZONGULDAK

        • 53

          AKSARAY

        • 54

          BAYBURT

        • 55

          KARAMAN

        • 56

          KIRIKKALE

        • 57

          BATMAN

        • 58

          ŞIRNAK

        • 59

          BARTIN

        • 60

          ARDAHAN

        • 61

          IĞDIR

        • 62

          YALOVA

        • 63

          KİLİS

        • 64

          OSMANİYE

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          DÜZCE

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          SAKARYA

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        • 68

          SİİRT

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        • 70

          SİVAS

        • 71

          TOKAT

        • 72

          TRABZON

        • 73

          ŞANLIURFA

        • 74

          UŞAK

        • 75

          VAN

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