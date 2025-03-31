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        Haberler Ekonomi Teknoloji Bilişim Türkiye'nin pilot sayısı "uçuşa" geçecek - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'nin pilot sayısı "uçuşa" geçecek

        Türkiye'nin, geçen yıl sonunda 15 bin 530'a ulaşan lisanslı pilot sayısının, 2025'te 16 binin üzerine çıkarılması ve ülkenin havacılıktaki konumunun daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2025 - 12:44 Güncelleme: 31.03.2025 - 12:44
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        Türkiye'nin pilot sayısı "uçuşa" geçecek
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        Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgiye göre, havacılık sektörü artık sadece bir ulaşım alanı değil, aynı zamanda ülkelerin birbirine yakınlaşmasına imkan tanıyan, kültürlerin kaynaşmasını sağlayan bir köprü olarak görülüyor.

        Havacılık sektörü ekonomik büyümeye, turizmin gelişmesine ve küresel ticaretin canlanmasına önemli katkılar sağlıyor.

        "Milli Teknoloji Hamlesi" kapsamında, havacılık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik atılan adımlarla, çevreye duyarlı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

        Sivil Havacılık konusundaki çalışmalar çerçevesinde ise Kalkınma Planında yer alan hedeflere uygun olarak, Türkiye'nin havacılık ve uzay alanında, küresel rekabette konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

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        LİSANSLI BALON PİLOTU SAYISI DA YÜKSELTİLECEK

        Türkiye'nin, uluslararası sivil havacılık alanında etkinliğini artırmak, sektörün potansiyelini geliştirmek ve sürekli gelişimine yön vermek hedefiyle yürütülen çalışmalar büyük gayretle sürdürülüyor.

        Bu kapsamda, Türkiye'de geçen yılın sonu itibarıyla 15 bin 530 olan lisanslı pilot sayısının, 2025 yılı sonunda 16 bin 30'a yükselmesi hedefleniyor. Böylece, ülkenin küresel rekabette havacılıktaki konumunun daha da güçlendirilmesi planlanıyor.

        Öte yandan, geçen yıl 735 olan lisanslı balon pilotu sayısının da artırılarak, 2025 yılı sonunda 773'e ulaştırılması bekleniyor.

        Sivil havacılık kapsamında denetimlere titizlikle devam edilirken, 2024 sonunda 1787'yi bulan denetim sayısının, bu yıl 1856 olması öngörülüyor.

        Ayrıca Türkiye'nin, geçen yıl yüzde 85 olan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) regülasyonlarına ve emniyet faaliyetlerine uyum oranının da 2025'te korunarak aynı kalması hedefleniyor.

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