"Kıbrıs'ta federasyon defteri kapandı"

AA

Büyükelçi Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Güzelyurt bölgesinde gerçekleştirilen "Milli Mücadele Müzesi ve Türk Dünyası Meydanı Temel Atma Töreni'nde Kıbrıs konusuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs milli davasında Kıbrıs Türkünün güvenliği, bekası ve refahının Türkiye'nin kırmızı çizgisi olduğunu vurgulayan Başçeri, "Birkaç günden bu yana Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) yayımlanan bazı gazetelerde ortaya konan belgeler üzerinden, sanki 2017'de Crans Montana'da bu kırmızı çizgiden geri adım atılmış gibi bir algı yaratılmaya çalışılmaktadır. 2017'de Crans Montana görüşmelerinde Türk heyetinin içerisinde yer almış bir Dışişleri Bakanlığı bürokratı olarak bir kere daha altını çizmek istiyorum ki bu tutumumuzda hiçbir değişiklik olmamıştır. Aksine bu iddialar gerçekle bağdaşmamaktadır." dedi.

Başçeri, Crans Montana'da Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun önderliğinde diplomasi çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, görüşmelerde masayı deviren tarafın Rum-Yunan ikilisi olduğunu hatırlattı.

"Federasyon defteri Crans Montana'da kapanmıştır." diyen Baçeri, bundan sonra da Crans Montana'da "ne oldu, ne olmadı?" tartışmasına girmenin gereksiz olduğunun altını çizdi.

Başçeri, Kıbrıs meselesinin nasıl sonuçlanacağını Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın net bir şekilde ifade ettiğini belirterek, "(Kıbrıs konusunda) Artık federasyon görüşmesi yapılmayacaktır, iki devletin bu Ada'da nasıl yan yana yaşayacağı hususunda görüşmeler yapılacaktır." diye konuştu.