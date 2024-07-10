Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu Çobanoğlu, Filistin Başbakanı Mustafa'ya güven mektubunu sundu

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Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosu İsmail Çobanoğlu, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa'ya güven mektubunu sundu.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre Başbakan Mustafa, Başkonsolos Çobanoğlu ile Ramallah'taki makamında bir araya gelerek güven mektubunu teslim aldı.

Güven mektubunun teslimi sırasında iki dost ülke arasındaki tarihi ilişkilerden övgüyle söz eden Mustafa, "Türkiye'nin tüm uluslararası platformlarda Filistin davasına sağladığı desteği, İsrail'in Filistin halkına yönelik devam eden saldırılarını durdurma ve Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırma çabalarını takdirle karşıladıklarını" aktardı.

Filistin Başbakanı Mustafa, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi ve geliştirilmesinin önemini vurgulayarak, Türkiye tarafından üstlenilen Cenin kentindeki sanayi bölgesi projesinin tamamlanması konusunda çabaların yoğunlaştırılması gerektiğini kaydetti. Başkonsolos Çobanoğlu da Filistin'de bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, Türkiye'nin uluslararası arenada Filistin davasını desteklediğini ve Gazze Şeridi'ne insani yardım sağlamaya devam edeceğini kaydetti. Çobanoğlu, Cenin kentindeki sanayi bölgesi projesini de mümkün olan en kısa sürede tamamlanması için yetkili Türk makamlarıyla yakından takip edeceğini belirtti.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.