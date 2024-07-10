Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı!
Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. Sarı-Lacivertliler , Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...
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Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı elde etmeyi planlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.
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Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen yıldız oyuncu Alan Saint-Maximin ile ilgileniyordu.
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BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI
TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’in kiralık transferi konusunda Al Ahli kulübü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.
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Fransız futbolcunun kısa süre içerisinde sözleşme görüşmelerine devam etmek üzere İstanbul’a gelmesi bekleniyor.
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St-Etienne'de futbola başlayan Maximin, Monaco, Hannover, Nice ve Newcastle gibi önemli takımlarda forma giydi.
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Newcastle United'dan 27.2 milyon Euro bedelle transfer edilen yıldız oyuncu bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 30 maçta görev yaparken 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.
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