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        Haberler Spor Transfer Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı! - Futbol Haberleri

        Fenerbahçe, Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı!

        Transfer çalışmalarına devam eden Fenerbahçe transferde bombayı patlatıyor. Sarı-Lacivertliler , Allan Saint-Maximin transferinde mutlu sona ulaştı. İşte detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.07.2024 - 15:39 Güncelleme: 10.07.2024 - 15:39
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          Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluk ve Avrupa'da başarı elde etmeyi planlayan Fenerbahçe transfer çalışmalarına hız verdi.

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          Jose Mourinho'nun raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına hız veren Sarı-Lacivertliler bir süredir Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen yıldız oyuncu Alan Saint-Maximin ile ilgileniyordu.

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          BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI

          TRT Spor'un aktardığı bilgiye göre, Fenerbahçe Allan Saint-Maximin’in kiralık transferi konusunda Al Ahli kulübü ile büyük ölçüde anlaşmaya vardı.

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          Fransız futbolcunun kısa süre içerisinde sözleşme görüşmelerine devam etmek üzere İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

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          St-Etienne'de futbola başlayan Maximin, Monaco, Hannover, Nice ve Newcastle gibi önemli takımlarda forma giydi.

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          Newcastle United'dan 27.2 milyon Euro bedelle transfer edilen yıldız oyuncu bu sezon Suudi Arabistan Pro Ligi'nde 30 maçta görev yaparken 4 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

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