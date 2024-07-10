Dün Bodrum bugün İzmir ve Adana: İki ilde orman yangını
İzmir'in Menderes ve Gaziemir ilçeleri ile Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı. Adana'daki yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alınırken İzmir'deki orman yangınına müdahale sürüyor.
Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürüyor. Dün Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan orman yangınında soğutma çalışmaları devam ederken bugün de İzmir'in Menderes ve Gaziemir ilçeleri ile Adana'nın Saimbeyli ilçesinde orman yangını çıktı.
Bölgeye sevk edilen ekipler, alevlere havadan ve karadan müdahale başlattı.
İlk yangın saat 13.30 sıralarında İzmir'in Menderes ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi yakınlarındaki ormanda başladı.
BAŞKA NOKTADA DA YANGIN BAŞLADI
İkinci yangın ise Görece Mahallesi ile Gaziemir ilçesi Irmak Mahallesi arasında yerleşim alanlarına yakın konumdaki ormanlık alanda çıktı.
5 UÇAK 9 HELİKOPTERLE MÜDAHALE
Yükselen dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 5 uçak, 9 helikopter, 25 arazöz, 7 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi sevk edildi.
ADANA'DA ORMAN YANGINI KONTROL ALTINDA
İzmir'deki yangınlara müdahale sürerken bir yangın haberi de Adana'nın Saimbeyli ilçesinden geldi.
Avcıpınarı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yağmurun ardından yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye, Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile helikopter, yangın söndürme uçağı ve arazözler yönlendirildi.
Ekiplerin, havadan ve karadan müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışması sürüyor.