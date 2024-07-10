Bodrum'daki orman yangınında son durum!

Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen Mahallesi'ndeki Etrim ve Kaklık mevkiindeki ormanlık alanda, dün saat: 14.15'te çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALE EDİLDİ

Yangını söndürme çalışmasına, havadan 10 helikopter ve 8 uçak, karadan ise çok sayıda araç ve ekip katıldı. Gece, yangına karadan müdahale devam etti.