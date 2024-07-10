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        Haberler Gündem 3. Sayfa Bodrum'daki orman yangınında son durum | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Bodrum'daki orman yangınında son durum!

        Muğla'nın Bodrum ilçesinde, dün saat: 14.15 sıralarında çıkan ve yayılan orman yangınına, havadan 10 helikopter ve 8 uçak, karadan ise çok sayıda araç ve ekiple müdahale edildi. Alevler, sabah saatlerinde kontrol altına alındı. 100 hektarlık bir alanda etkili olan yangının ardından bölgede çalışmalar devam ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 08:23 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:31
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        Bodrum'daki orman yangınında son durum!
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        Muğla'nın Bodrum ilçesi Pınarlıbelen Mahallesi'ndeki Etrim ve Kaklık mevkiindeki ormanlık alanda, dün saat: 14.15'te çıkan yangın, kısa sürede yayıldı.

        ÇOK SAYIDA EKİPLE MÜDAHALE EDİLDİ

        Yangını söndürme çalışmasına, havadan 10 helikopter ve 8 uçak, karadan ise çok sayıda araç ve ekip katıldı. Gece, yangına karadan müdahale devam etti.

        SABAH UÇAK VE HELİKOPTERLER ÇALIŞMAYA KATILDI

        AA'da yer alan habere göre sabahın ilk ışıklarıyla birlikte, gece çalışmalara ara veren uçak ve helikopter de söndürme çalışmalarına katıldı.

        YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

        Ekiplerin çalışmasıyla 100 hektarlık bir alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülüyor.

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