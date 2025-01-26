Ocak ayı sonu ilkbahar başlangıcı gibi!

İzlanda-Britanya arasında son 3 gündür çok güçlü bir siklon yer etmiş durumda. İrlanda, İngiltere, Galler gibi ülkelerde fırtına hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Orta Avrupa’ya Akdeniz üzerinden ılık ve nemli havanın çıkmasını sağlayan bu dinamik, İtalya Alpleri ile Hırvatistan çevresine yoğun kar yağışı çekiyor. Doğu Avrupa’nın ve Türkiye’nin payına çoğunlukla güneşli gündüzler, gece ve sabah sisli havalar düşüyor.

Bu hafta Türkiye’nin bir kış haftası geçirdiği en kurak haftalardan biri olabilir. Ülkemizin iç, doğu ve güneydoğu bölgelerinde adeta yaprak kımıldamazken, bu hafta sadece kıyı Ege’de zayıf yağmur geçişleri görülebilir.

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Şubat ayının ilk günlerine kadar yağmur beklenmeyen İstanbul’da barajlar ortalama yüzde 50 seviyesinde. Ankara’da yüzde 30’un altına düşen doluluklar İzmir’de yüzde 35 civarında. Güneydoğu ise açık ara en kurak bölgemiz, yağmur ya da kar yağışını beklenmeyen Gaziantep, Diyarbakır, Adıyaman, Mardin gibi merkezlerde yeni hafta güneşli geçecek.

Haftaya 10°C’de başlayan İstanbul, çarşamba gününden itibaren 15°C’ye kadar ısınacak. Rüzgarlar güney yönlerden zayıf esecek, hissedilen sıcaklıklar bu hafta Marmara’da yükselirken havalar ilkbahar başlangıcına benzer koşullara bürünüyor.

Ankara’da bu hafta mevsim normallerinden 3-4°C daha sıcak geçecek, başkent 10 ila 13°C arasında güneşlenirken gece saatleri yine sis oluşacak. Bu durum Konya, Eskişehir, Ankara ve çevre merkezlerin şehirler arası yollarında risk oluşturuyor. Pazartesi ve salı sabahları yolculuk ederken çiy oluşumu nedeniyle zemin normalden kaygan olacaktır, sürücüler bu yağışsız ve fırtınasız havalarda bu kez de çiy nedeniyle dikkatli olmalı.

İzmir ve kıyı Ege’de çarşamba ve perşembe bulutlar biraz artabilir, bu iki gün zayıf yağmur geçişleri görülebilir. İzmir’de hissedilen sıcaklıklar 18-20°C’lere ulaşıyor. İşte buna bir ilkbahar havası denilebilir. Akdeniz, benzer şekilde haftayı sıcak ve güneşli geçiriyor.

2024-2025 kışı şimdiye kadar bazı bölgelerde yağış açısından olumlu geçti, fakat durum sadece barajlardaki seviyelerden ya da gözlem istasyonuna düşen toplam yağmurdan ibaret değil. Kar örtüsü son 2 yıldır cılız, yerine göre lokal olarak kardan söz edebiliyor olsak dahi, Türkiye geneline bakınca büyük bir beyaz örtü eksikliği göze çarpıyor. Bu durum Şubat ayının ikinci haftasına doğru değişebilir. Hava tahmin modellerinde uzun vadeli tahminlerin oldukça sık değiştiğini hatırlayarak, umut vaat eden şubatı gözlemeye devam edelim. Bugünlerde düşük seyreden hava kalitesi, salgın hastalıklar derken sağlığımıza fazladan dikkat edelim.

Fotoğraflar: İHA