Türkiye’nin ilk yerli ve milli hızlı tren projesinin mutfak setlerini Öztiryakiler üretti.
Öztiryakiler'in açıklamasına göre, Türkiye, yerli ve milli üretim vizyonu çerçevesinde geliştirdiği büyük bir projeyi daha gerçeğe dönüştürdü.
Sakarya'daki Türkiye Vagon Sanayi Anonim Şirketi'nin (TÜVASAŞ) tesislerinde yerli ve milli kaynaklarla tasarlanan tren setlerinin ilki raya indi. Yüzde 80 yerlilikle üretilen tren saatte 160 kilometre hıza ulaşabiliyor. Yerli trenin mutfak setlerinde yine yerli üretim yapan ve dünyanın dört bir yanına ihracat gerçekleştiren Öztiryakiler tercih edildi.
Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Öztiryakiler Yönetim Kurulu Üyesi Tahsin Öztiryaki, Türkiye'nin hemen her alanda kendi kendine yetebilecek kabiliyete eriştiğini bildirdi.
TÜVASAŞ'ın tamamen yerli üretim teknolojileriyle ve Türk mühendislerle geliştirdiği milli treninin herkesin gurur kaynağı olduğunu aktaran Öztiryaki, şu açıklamalarda bulundu:
"Türkiye, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yakın gelecekte dünyaya tren seti ihraç eden bir ülke olacak. Biz, Türkiye'de üretilebilen her ürünün desteklenmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Devletimiz bu konuda üreticilerimizi sonuna kadar destekliyor. Daha önce milli gemilerimizin mutfak setlerini üretmiş ve teslim etmiştik. Bugün, milli ve yerli trenimizin mutfak setlerini üretmekten ötürü gururluyuz. Bu vagonların içerisinde yabancı firmalardan yüzde 50 fiyat avantajı olan Türk mutfak setleri yer alıyor."
"Türkiye'nin kendi kendine yetebildiğinin en büyük ispatı"
Tahsin Öztiryaki, bu gelişmelerin, Türkiye'nin kendi kendine yetebildiğinin en büyük ispatı olduğunu belirterek, şu bilgileri verdi:
"Endüstriyel mutfak sektöründe geldiğimiz noktayla yerli ve milli projeler sayesinde bir bakıma dünya sahnesinde yer alıyoruz. Yabancı üreticiler milli projeler sayesinde endüstriyel Türk mutfak sektörünün geldiği noktayı da görmüş oluyor. Bu sadece bizim değil, sektörümüzün başarısı. Yerli ve milli projeler hem ülkemizin, hem de üreticilerimizin geleceği açısından kritik öneme sahip."
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