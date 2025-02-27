Türkiye'nin ilk lüks tasarım outlet merkezi 2026’da İstanbul’da açılıyor

Tamamen uluslararası finansman ile desteklenen küresel ölçekte bir yatırım olma özelliği taşıyan 'Florentia Village – Luxury Designer Outlet' İtalya'nın İhracat Kredi Kurumu SACE S.p.A (“SACE”) ile JP Morgan Londra'nın iş birliği ile hayata geçirildi.

Toplam yatırım bedeli 160 milyon Euro olan projede; yatırımın 100 milyon Euro'luk kısmı kredi, 60 milyon Euro'luk kısmı ise doğrudan yabancı yatırımla sağlandı. 12 yıl vadeli 100 milyon Euro tutarındaki krediyle hayata geçirilecek Florentia Village ile aralarında İtalyan markaların da bulunduğu birçok uluslararası markanın Türkiye’ye kazandırılması hedefleniyor.

REKLAM advertisement1

'Florentia Village Luxury Designer Outlet' projesinin birinci fazı, içinde kafe ve restoranların da yer alacağı 200'den fazla mağazaya ev sahipliği yapacak. Florentia Village, ilerleyen dönemde genişleyerek 5 yıldızlı bir otele ve aile eğlence merkezine de ev sahipliği yapacak olan 'The Village' projesinin de içinde yer alacak.

REKLAM

"ÜLKEMİZE 160 MİLYON EURO YABANCI KAYNAK SAĞLANMIŞ OLDU"

Kalyon Kampüs tarafından İtalya'nın perakende gayrimenkul yönetimi alanındaki öncü şirketi RDM-Fingen Grubu ortaklığıyla hayata geçirilen projeyle ilgili düzenlenen finansal kapanış töreninde konuşan Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve Kalyon Kampüs Yönetim Kurulu Başkanı Murathan Kalyoncu, dünyaca ünlü lüks moda markalarını aynı çatı altında, ulaşılabilir fiyat politikasıyla sunacak olan projenin İstanbul ile bütünleşen ve dünya standartlarında bir yer olacağını ifade etmekten duydukları mutluluğu belirterek, "Florentia Village, İstanbul’da lüks perakende dünyasına yeni bir soluk getirerek ziyaretçilere alışveriş, gastronomi, konaklama ve eğlenceyi bir arada sunan benzersiz bir deneyim yaşatacak. Kalyon, RDM-Fingen ve Gaw Capital ortaklığıyla ülkemizin ilk lüks outlet merkezi olacak bu eşsiz proje, İtalya’nın İhracat Kredi Kurumu SACE ile JP Morgan Londra’nın kararlı iş birliği sayesinde hayata geçirildi. Projemizin uluslararası finansman ile hayata geçirilmesi ve ülkemize doğrudan yabancı yatırım girişi sağlaması çok kıymetli. Florentia Village ile ülkemize toplam 160 milyon euro yabancı kaynak sağlanmış oldu. Bu yatırımın, 100 milyon eurosunu kredi; 60 milyon eurosunu doğrudan yabancı yatırım girişi oluşturuyor. Bu proje, ekonomik anlamda büyük bir katma değer yaratarak global markaların ülkemizdeki yatırımlarını artırmalarını teşvik edecektir. Ayrıca ülkemiz istihdamına pozitif katkılar sağlayarak, bir çekim merkezi olarak ülkemize gelen turist sayısına da pozitif etki edecektir" dedi.

"BU PROJE, EŞSİZ VE TEKRARI OLMAYAN BİR İKON HALİNE GELECEK" RDM-Fingen Group CEO'su Jacopo Mazzei ise şunları ekledi: "Türkiye'nin ilk lüks tasarım outleti olan Florentia Village'ı duyurmaktan büyük bir heyecan ve onur duyuyorum. Bu proje, Avrupa çapında benzersiz yaşam tarzı merkezlerinin içinde yüksek kaliteli alışveriş için yeni ve benzersiz bir referans noktası oluşturacak. Bu fırsatı 10 yılı aşkın süredir büyük bir tutkuyla arıyorduk ve şimdi Kalyon ile gerçekleştirdiğimiz ortaklık sayesinde, bu olağanüstü projenin 2026 yılı itibarıyla gerçeğe dönüşeceğini duyurabiliyoruz. 2026 itibarıyla yıllık yaklaşık 100 milyon yolcu trafiğine ulaşması öngörülen dünyanın en büyük ikinci havalimanına ve güçlü metropol yapısıyla moda bilinci yüksek 20 milyonluk bir nüfusa sahip. Her yıl 20 milyondan fazla turisti ağırlayan dinamik bir şehre yakın konumuyla Florentia Village, benzersiz bir perakende ve yaşam tarzı merkezi olacak. Bu proje, dünya çapında lüks tasarım outlet geliştirme alanında eşsiz ve tekrarı olmayan bir ikon haline gelecek." REKLAM "KATMA DEĞER VE İSTİHDAM AÇISINDAN BÜYÜK ETKİ YARATACAK" SACE Türkiye CEO'su Yeliz Tüfekçioğlu ise; "İlgili tüm taraflarla yürüttüğümüz iş birliği ve SACE’nin uluslararası ağı sayesinde, özellikle de İstanbul ofisimizin yerel paydaşlarla güçlü ilişkiler kurarak İtalyan şirketleri için yeni fırsatlar yaratmaya yönelik kararlılığıyla, Türkiye’de ‘Made in Italy’ markalarını destekleyen bir köprü olmaktan gurur duyuyoruz. Bu proje, birçok İtalyan markası için önemli bir vitrin oluşturmanın yanı sıra, katma değer ve istihdam açısından da büyük bir etki yaratacaktır" ifadelerini kullandı. J.P. Morgan Türkiye Kıdemli Ülke Sorumlusu Mustafa Bağrıaçık ise, "Kalyon ile başka bir ECA finansmanında, bu sefer SACE ile çalışmak bir zevkti. Proje, İstanbul Havalimanı'na yakınlığından da yararlanarak hem turistlere hem de yerel ziyaretçilere farklı bir deneyim yaşatan bir eğlence ve alışveriş merkezi olacak." dedi. Projenin birinci aşaması, 65.000 metrekarelik kiralanabilir bir alan üzerine kurularak yıllık 10 milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlamayı hedefliyor. İkinci fazıyla birlikte 110.000 metrekareye ulaşması planlanan proje; uluslararası lüks markaların ilk konsept mağazalarını, moda dünyasının devlerini ve çeşitli kategorilerdeki markaların projeye özel şubelerini erişilebilir fiyatlarla sunacak.

Lüks perakendenin yanı sıra Türkiye pazarına ilk kez girecek yerel ve uluslararası gastronomi markalarının geniş bir seçkisini bünyesinde barındıracak Florentia Village projesinin içinde yer alacağı 'The Village'da; aynı zamanda her yaştan çocuklar için özel olarak tasarlanmış heyecan verici bir eğlence alanı ve 5 yıldızlı otel de yer alacak.