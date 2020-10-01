AA

Kayseri'de ASPİLSAN Enerji tarafından kurulacak Türkiye'nin ilk lityum iyon pil üretim tesisinin temeli bugün törenle atılacak.

ASPİLSAN Enerji'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Kayserili hayırseverlerin bağışlarıyla yapılan ve Türkiye'nin batarya ve pil ihtiyacını gidermek için 1981'de kurulan ASPİLSAN Enerji, Türk savunma sektörünün önemli aktörlerinden biri konumunda bulunuyor. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı şirketlerinden biri olan ASPİLSAN Enerji batarya sistemleri, şarj cihazları, Ni-Cd uçak ve helikopter aküleri, enerji depolama sistemleri, elektrikli araç bataryaları, elektronik kart üretimi alanında faaliyetlerine devam ediyor.

Firma bu faaliyetlerini Kayseri, İstanbul ve Ankara’daki üç ayrı Ar-Ge merkezi desteğiyle sürdürüyor.

Yalnızca savunma sanayisi değil, aynı zamanda sivil sektörde de ciddi bir konumda olan firma son 5 yılda yaptığı çalışmalarla savunma sektörün dışında da çalışmalarına devam ediyor. ASPİLSAN otomotiv, sivil havacılık, medikal ve robotik sistemler gibi farklı alanlarda bilinir firmalarla iş birliği içerisinde ürünler geliştiriyor ve üretiyor.

Türkiye'de seri üretimi yapılmayan lityum iyon pillerini üretecek firma, ürünlerdeki yerli ve millilik oranını önemli ölçüde artırmak için yeni yatırım yaptı.

Firmanın, Türkiye'nin dışa bağımlılığını azaltacak, bu çözümleri yerli ve milli olarak sağlayacak yeni tesisi, yalnızca pil üretmeyecek, aynı zamanda kendine özgü pil geliştirmelerini yapabilecek yeteneklere de sahip olacak.

Toplam 25 bin metrekare kapalı alana kurulacak tesis, pil üretim, batarya paketleme, Ar-Ge merkezi, idari ve sosyal tesisleri bünyesinde barındıracak.

Dışa bağımlılığı azaltacak bu yolda ilk adım olan pil üretim tesisinin Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki temel atma töreni, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve üst düzey diğer devlet erkanı ve davetlilerin katılımı ile yarın gerçekleştirilecek.