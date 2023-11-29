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        Haberler Ekonomi Girişimcilik 'Türkiye'nin Girişimcileri' ödüllerini aldı - Girişimcilik Haberleri

        'Türkiye'nin Girişimcileri' ödüllerini aldı

        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week kapsamında 'Türkiye'nin Girişimcileri' ödül töreni gerçekleşti. 3'ü TİM-TEB Girişim Evi, 4'ü 'Türkiye Geneli' olmak üzere 7 ekip törende ödül almaya hak kazandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.11.2023 - 14:47 Güncelleme: 29.11.2023 - 14:47
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        'Türkiye'nin Girişimcileri' ödüllerini aldı
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        Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından düzenlenen inovasyon buluşması Türkiye Innovation Week, 'Türkiye'nin Girişimcileri' ödül töreniyle sona erdi.

        Türkiye'deki girişimciliği özendirmek ve daha da geliştirme hedefiyle ''TİM-TEB Girişim Evi'' ile ''Türkiye Geneli'' olmak üzere iki ana grupta toplam 7 kategoride düzenlenen yarışmaya 50 farklı ilden 400'e yakın başvuru gerçekleşti.

        Yapılan değerlendirmeler sonucunda kriterlere uyan 21 teknoloji tabanlı girişim finale kalmaya hak kazandı.

        3'ü TİM-TEB Girişim Evi, 4'ü ''Türkiye Geneli'' olmak üzere 7 şampiyon girişimci ödüllerini TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, TİM Genel Sekter Yardımcısı Dr. Kübra Ulutaş Tapo, TEB Girişim Bankacılığı Müdürü Fatih Canan ve Girişim Danışmanlık Kurucu Ortağı Mehmet Şöhrap Sanlı'dan aldı.

        Ödül alan girişimler ve kurucuları şu şekilde;

        - En Hızlı Büyüyen Girişimci-Hubsan Teknoloji-Yasin Altıntaş

        - En Fazla Ülkeye İhracat Yapan Girişimci-REM- Bülent Peker

        - Anadolu'nun Teknoloji Elçisi-Adlema- Barış Hökevek

        - Hedefim Küresel Başarı Ödülü-Massive BİO- Çağatay Mustafa Çulcuoğlu

        - Kadın Teknoloji Girişimci Ödülü-Triatech- Bahar SUNMAN

        - Çevre ve Sürdürülebilirlik Dostu Girişimci-Geneon- Begüm Esra Aytan

        - Genç Girişimci-Co Print-Fatih Kazım Duymaz

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