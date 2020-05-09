AA

Türkiye'nin enerji ithalatı faturası, ocak-mart döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,6 azalarak 9 milyar 980 milyon dolar oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Türkiye'nin yılın ilk çeyreğindeki toplam ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,3 artışla 55 milyar 655 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Geçen yılın ocak-mart döneminde 11 milyar 36 milyon dolar olarak hesaplanan enerji ithalatı ise bu yılın aynı döneminde yüzde 9,6 azalarak 9 milyar 980 milyon dolara geriledi.

Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) Başkanı Oğuzhan Akyener, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk çeyrekte düşük seyreden ve varil başına 32 dolar seviyesine gerileyen Brent tipi petrol fiyatlarının ithalattaki düşüşte etkili olduğunu söyledi.

İlk çeyrek ham petrol ithalat miktarının geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 54 bin varil artışla 626 bin varil seviyesine çıktığına işaret eden Akyener, "Bu artış oranı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle talebin düşmesine bağlı olarak, petrol fiyatlarının hızlı bir düşüş yaşadığı döneme denk geldi. Martta Türkiye'de alınan önlemler kapsamında insanların evlerinde kaldığı ve tüketimin düştüğü düşünülürse, bu durum ham petrol ithalatı yapan rafinerilerin petrol fiyatları ucuzken mevcut stok kapasitelerini doldurma gayretiyle açıklanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Akyener, petrol fiyatlarının bu dönemde yıllık bazda yüzde 19 azaldığına, ham petrol ithalat miktarının ise yüzde 9 arttığına dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Bu durumda ithalatın ekonomik büyüklüğü de yüzde 11 azalmıştır. Öte yandan, petrol fiyatlarının martta çok daha düşük seviyelerde gerçekleşmesi neticesinde, toplam ham petrol ithalat miktarı artsa da fiyatlar sebebiyle ekonomik hacim olarak ithalat değerleri de geçen yıla göre 372 milyon dolar azaldı. Bu oran da direkt olarak cari açığa yansıdı."

Yılın ilk çeyreğinde, Türkiye'nin toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 azalarak 42,7 milyar dolar, ithalatının ise yüzde 10,3 artarak 55,6 milyar dolar olarak gerçekleştiğini belirten Akyener, şöyle devam etti:

"Bu oranlar cari açığın artmasına sebep olmuştur. Petrol ve petrol ürünleri ihracatı yaklaşık 315 milyon dolar, ithalatı ise 1 milyar dolar azalmıştır. Bu duruma, yaklaşık yüzde 19 azalan dönemsel petrol fiyatlarının ve korona salgınına yönelik tedbirler kapsamında azalan talebin sebep olduğu söylenebilir. Petrol ürünleri ithalatı azalırken, petrol ürünleri dışındaki diğer tüm kalemlerin de beklenenden çok daha fazla artış gösterdiği dikkati çekmektedir."

Akyener, salgın sebebiyle düşen petrol fiyatlarının Türkiye'nin cari açığı üzerinde olumlu bir netice oluşturduğunu ifade ederek, "Yılın ikinci çeyreğinde bu durumun artarak devam edeceği tahmin edilse de bu eğilim üçüncü çeyrekle birlikte tersine dönmeye başlayacaktır." dedi.