"VANTİLATÖRÜN BAŞINDAN AYRILMADIK"

Orhan Türkkan (36) ise aşırı sıcaklar nedeniyle herkesin su kenarları ile dağ tepelerine kaçtığını belirterek, "Bu sıcaklardan dolayı yıllardır burada görünmeyen, yangınlar çıkmaya başladı. Civarda 2 büyük yangın vardı; dün akşam biraz kontrol altına alındı. Günü gölgede, vantilatörün altında geçirmeye çalışıyoruz. Ama bu da çok yeterli olmuyor. Deniz kenarındaki gibi nem, ter oluyor. O yüzden çok fazla da dışarıya çıkamıyoruz. Burada bizim derecemize göre, 57-58 dereceyi gördüğü oluyor. Çiftçi olduğu için halk, çalışmakta güçlük çekiyor. Verim almakta çok güçlük çekiyor. Sebzelerde sıkıntı oluyor. Dün zor bir gündü. Ama bu sıcağa rağmen insanlar yine bir şey yapmaya çalışıyor. Çalışmak zorunda. Sonuçta geçim kaynakları bu. O yüzden şu anda ekonomi ile değil; sıcakla mücadele ediyoruz" diye konuştu.