Türkiye'nin en hızlı metrosunda sona doğru

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye’nin en hızlı metrosu Gayrettepe-İstanbul Havalimanı Metro Hattı'nın son halkası Kağıthane-Gayrettepe etabındaki saha çalışmalarını bizzat yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bakan Uraloğlu, incelemelerin ardında metro çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Gayrettepe İstasyonu’nu da içeren 3.5 kilometre uzunluğundaki Kağıthane-Gayrettepe etabındaki çalışmalarda sona yaklaşılmış olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyleyen Bakan Uraloğlu, "72 metre derinliği ile Türkiye’nin en derin metro istasyonu olma özelliğine sahip Gayrettepe İstasyonu’nun hizmete alınmasıyla havalimanı metro hattımız Metrobüs ve Yenikapı-Taksim-Hacıosman Metro Hattı ile entegre olacak. Hattın erişilebilirlik fonksiyonu gelişecek aynı zamanda Şişli ve Beşiktaş’ta Kağıthane ve Eyüp ilçelerine metro ile bağlanmış olacak" dedi.

TAKSİM-İSTANBUL HAVALİMANI ARASI 41 DAKİKA OLACAK

Bu istasyonun inşası için 67 bin metreküp beton imalatının tamamlandığını, 23 bin metrekare kapalı alan inşa ettiklerini ve kusursuz erişim sağlamak için yaya simülasyonları çalıştıklarını belirten Uraloğlu, 32 adet yürüyen merdiven ile 8 adet asansör planladıklarını ve elektromekanik imalatlarda sona yaklaştıklarını aktardı.

Sertifikasyon süreci sonunda Gayrettepe-Kağıthane kesimi de tamamlanarak proje bütünüyle hizmete açılmış olacağını, böylece hat uzunluğu 37.5 kilometreye istasyon sayısı 9’a çıkacağının bilgisini veren Bakan Uraloğlu, "İstanbullu hemşerilerimiz, İstanbul Havalimanı’na Kabataş-Mahmutbey Metro Hattına entegre olarak doğrudan raylı sistem ile güvenli, hızlı ve ekonomik şekilde ulaşacaklar. Proje ile, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı arası seyahat süresi 30 dakika, Göktürk-Mahmutbey arası 38 dakika, Tekstilkent-İstanbul Havalimanı arası 45 dakika, Taksim-İstanbul Havalimanı arası 41 dakika, Taksim-Göktürk arası 26 dakika ve 4. Levent- İstanbul Havalimanı arası 35 dakika olacak" dedi.

10 ADET KAZI MAKİNESİ AYNI ANDA KULLANILDI

Projenin önemine de değinene Uraloğlu, "İlk olarak, 37.5 kilometre uzunluğu ile Türkiye’nin tek seferde ihale edilen en uzun metrosu oldu. Hattımızın en kısa sürede hizmete alınabilmesi için Türkiye’de ilk defa bir metro projesinde 10 adet kazı makinasını aynı anda kullandık. Türk mühendis ve işçisinin çaba ve gayreti, bu çaptaki makinalar arasında kazı hızında dünya rekorlarını doğurdu. Kazı makinesi (TBM), ilerlemelerinde günde 64,5 metre, haftada 333 metre, ayda 1.233 metre ile kazı rekorları kırdık. Saatte 120 kilometre hız ile Türkiye’nin en hızlı metro araçları da bu hattımızda kullanılıyor" bilgilerini paylaştı.

İlk defa yerli ve milli imkanlarla, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca desteklenen bir proje ile Aselsan ve işbirliği içinde bulunduğu TÜBİTAK tarafından geliştirilen sinyalizasyon sisteminin bu metro hattında kullandıklarını ifade eden Bakan Uraloğlu, 2023-2043 yılları arasındaki 20 yıllık projeksiyonda toplam ekonomik kazancın yaklaşık 2 milyar 640 milyon euro olacağını ifade etti.

METRO HATTI İNŞAATLARINDA YERLİ DÖNEM

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tren sinyalizasyon ve arayüz çalışmalarının yerli imkanlarla hayata geçirileceğini ve yerli elektrik sistemleri ve bataryalara sahip araçlar kullanılacağını da belirtti.

Uraloğlu, "Artık metro hatlarımızın yapım aşamasından, elektrifikasyon ve sinyalizasyon aşamasına kadar her şeyimiz Türk teknik ve mühendisliğinin ürünü, milli ve yerli olacak" bilgilerini aktararak, Türkiye Yüzyılı'nın ilk senesi çok büyük projeleri tamamlayıp hizmete verileceğini, İstanbul’da dünyanın en özgün ve saygın kent içi raylı sistem projelerini bir hayata geçirdiklerini bildirdi.

Yapımı devam eden raylı projelere de değinen Bakan Uraloğlu, "Şu an İstanbul’un raylı sistem ağı yaklaşık 339 kilometre ve yapımı devam eden Bakırköy (İDO)-Bahçelievler-Kirazlı Metro hattı, Halkalı-Başakşehir-İstanbul Havalimanı Metro hattı, Kazlıçeşme – Sirkeci Raylı Sistem ve Yaya Odaklı Yeni Nesil Ulaşım Projesi ve Altunizade – Ferah Mahallesi- Çamlıca Camii – Bosna Bulvarı Metro Hattı ve şu anda bir araya geldiğimiz Gayrettepe - Kağıthane etabı olmak üzere bu projelerimiz bittiğinde bu rakam 395 kilometreye yükselecek" diye konuştu.

922 KİLOMETRENİN 395'İ BAKANLIK TARAFINDAN YAPILDI

Bakan Uraloğlu, projelerin tamamlandığında Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’un raylı sistem ağının yüzde 50’den fazlasının biteceğini ve İstanbullu vatandaşların hizmetine sunulacağını kaydetti.

Uraloğlu, bugüne kadar ülke genelinde 12 ilin işletme altındaki 922 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 395 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yapıldığını, şu anda da Kocaeli, Kayseri ve Konya gibi illerde Bakanlıkca yapımı devam eden 8 projede toplam 81 kilometre uzunluğunda raylı sistem hattı inşaatı bulunduğunu daifade etti.

Son 21 yıl içerisinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak İstanbul’un ulaşım ve iletişim altyapısına 665 milyar liranın üstünde yatırım yaptıklarını, 212.5 milyar lira ile bu miktarın yüzde 32’sini İstanbul’un demiryolu ulaşım ağlarına harcadıklarının altını çizen Uraloğlu, "Bugüne kadar bakanlık olarak, Marmaray, Avrasya Tüneli, İstanbul Havalimanı, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu, İstanbul-İzmir Otoyolu, İstanbul-Ankara YHT Hattı ve metro projelerimiz gibi nice prestij projelerini başarıyla tamamlayarak başarımızı ispat ettik. İstanbul’u hayallerin ötesinde bambaşka bir noktaya taşıdık. Kimsenin şüphesi olmasın İstanbul’a hizmet aşkımız asla bitmeyecek ve İstanbul’u geleceğe taşıyacak proje ve yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek" ifadelerini kullandı.

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