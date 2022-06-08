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Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu! İşte Türkiye'nin en değerli markaları - Güncel Haberler

Türkiye'nin en değerli markaları belli oldu

Brand Finance, 2022 yılına ilişkin "Türkiye'nin En Değerli Markaları-Turkey 100" çalışmasını tamamladı. Listede ilk sırayı 1 milyar 604 milyon dolarlık marka değeriyle 2019, 2020 ve 2021 yıllarında olduğu gibi THY aldı. Bu şirketi 1 milyar 452 milyon dolarla Arçelik izledi. Üçüncülüğü 819 milyon dolarlık marka değeriyle geçen yıla kıyasla 7 sıra yükselen Ford Otosan aldı. Vestel de geçen yıla göre 7 sıra yükselerek 720 milyon dolarlık değeriyle 4'üncü sırayı elde ederken Turkcell 705 milyon dolarla 5'inci sıradaki yerini korudu. Geçen yılki listede yer almayan LC Waikiki ise 668 milyon dolarlık değeriyle 6'ncı sıraya yükseldi. Brand Finance Türkiye Direktörü Muhterem İlgüner, 2021 yılının salgın ve küresel ekonomik daralmanın da etkisiyle markalar için iyi bir yıl olmadığını, en değerli 100 markanın toplam değerinin bir önceki yıla kıyasla (21,4 milyar dolar) yüzde 25 azalarak 16 milyar dolara düştüğünü söyledi. İşte Türkiye'nin en değerli markaları arasındaki ilk 20 sıra

08.06.2022 - 12:48 | Güncelleme: ABONE OL
AA

  • 1 - TÜRK HAVA YOLLARI

    Marka Değeri: 1 MİLYAR 604 MİLYON DOLAR

  • 2 - ARÇELİK

    Marka Değeri: 1 MİLYAR 452 MİLYON DOLAR

  • 3 - FORD OTOSAN

    Marka Değeri: 819 MİLYON DOLAR

  • 4 - VESTEL

    Marka Değeri: 720 MİLYON DOLAR

  • 5 - TURKCELL

    Marka Değeri: 705 MİLYON DOLAR

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