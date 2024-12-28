Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olacak | Son dakika haberleri

        Esenyurt'ta inşa edilen Türkiye'nin en büyük lise kampüsü ocakta açılacak

        İstanbul'un Esenyurt ilçesinde ocak ayında eğitim hayatına başlayacak 8 okuldan oluşan Eğitim Kampüsü ve yapımı süren 7 okul projesi ile ilçede derslik başına düşen öğrenci sayısının azaltılarak çocukların nitelikli eğitim alması sağlanacak. İlçedeki liselerin Türkiye'nin en büyük lise kampüsü Esenyurt Eğitim Kampüsü'ne taşınmasıyla boşalacak okullar da ilköğretim kurumlarına tahsis edilecek

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2024 - 18:26 Güncelleme: 28.12.2024 - 18:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye'nin en büyük lise kampüsü olacak
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İstanbul'un Esenyur ilçesinde inşa edilen Türkiye'nin en büyük lise kampüsü çalışmaları sürüyor.

        Esenyurt Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, öğrencilerin derslik ihtiyacının önemli kısmını karşılayacak Türkiye'nin en büyük lise kampüsü Esenyurt Eğitim Kampüsü, ocak ayı içerisinde hizmete açılacak. İlçedeki liselerin bu kampüse taşınmasıyla boşalacak okullar, ilköğretim kurumlarına tahsis edilecek. Milli Eğitim Bakanlığının yaklaşık 68 bin 500 metrekarelik alana inşa ettiği projede, 8 ayrı lise ve 320 derslik bulunuyor.

        10 bin 200 öğrenciye eğitim verilecek kampüste, 5 Anadolu lisesi, fen, mesleki ve teknik Anadolu ile imam hatip liseleri, bilim ve sanat merkezi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi atölyesi, kız ve erkek yurdu, ibadethane, konferans salonu, kütüphane, planetaryum, idari hizmet binası, derslikli anasınıfı, 88 laboratuvar, kapalı spor salonu, çim saha, halı saha, 5 standart ve 2 mini basketbol sahası ile otopark yer alıyor.

        BEŞLİ LİSE KAMPÜSÜ PROJESİ YENİDEN BAŞLADI

        Bunun yanı sıra 2023 yılında temeli atılan ancak önceki yönetim tarafından faaliyetleri durdurulan Beşli Lise Kampüsü Projesi'nin de yapımına yeniden başlandı. Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy, Ekim 2024'te bitirilmesi planlanan ve atıl durumda olan projeyi kısa sürede tamamlanabilmesi için Milli Eğitim Bakanlığına devretti. Çalışmalara başlayan Bakanlık, 3 bin 600 gencin eğitim alacağı kampüsün 2025 yılı sonunda açılışını yapacak.

        Ardıçlı Mahallesi'nde 25 bin metrekare alan üzerine inşa edilen ve 5 farklı liseden oluşan projenin çalışmaları 7 aydır devam etmiyordu. Mevlana Mahallesi'ne de 2 ayrı okul daha yapılacak. Belediyeye ait 20 dönümlük arazinin 15 bin metrekarelik kısmı okul projesi için ayrıldı. Uzun süredir yer tahsis tartışmalarıyla geciken proje, Bakanlığın yatırım programına alındı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #istanbul haberleri
        #esenyurt balediyesi
        #lise kampüsü
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Faizi kesinlikle indireceğiz
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Narin Güran cinayeti davası sürüyor!
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Putin'den Aliyev'e 'özür' telefonu
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        Fatih Terim ilk antrenmanına çıktı
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        DEM Partili heyetin İmralı'daki görüşmesi sona erdi
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Fenerbahçe'den Joao Felix bombası!
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        Yeni yıl havası! İşte yılın son gününde beklenen hava durumu
        500 bin mutluluğu
        500 bin mutluluğu
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        Dünyada bir ilk! Türk bilim insanları kanıtladı: Hastalıklarımızın nedeni onu yutmamız olabilir
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        2024'ün en güzel yüzü belli oldu
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        "Adıyaman Diyarbakır arası 30 dakika kısalıyor"
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        KOAH hastalarına uyarı! Bu gıdaları yiyorsanız hemen bırakın...
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Ayrılık 3 gün sürdü
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Plastik poşet fiyatı 50 kuruşa yükseltildi
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Okan Buruk'la rekor üstüne rekor
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Bu 8 belirtiyi görmezden gelmeyin!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        "Tercih etmediğimiz gelin adayı"
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        Resimde gizli olan gazeteyi bulabilir misiniz?
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        84 yıllık kalbi hâlâ aşk için çarpıyor
        Habertürk Anasayfa