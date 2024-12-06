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        Haberler Ekonomi Para Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına geriledi - Para Haberleri

        Türkiye'nin CDS'i 250 baz puanın altına geriledi

        Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS), Şubat 2020'den bu yana ilk kez 250 baz puanın altına düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.12.2024 - 17:39 Güncelleme: 06.12.2024 - 17:42
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        Türkiye'nin CDS'i yaklaşık 5 yılın en düşük seviyesinde
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        Enflasyonla mücadele kapsamında bir süredir ekonomi yönetimi önemli adımlar atarken, bu adımlar meyvelerini vermeyi sürdürüyor.

        Buna göre, yıl içinde uluslararası kuruluşlar üst üste Türkiye'nin notuna ilişkin iyileştirmeler yaparken, izlenilen politikalar çerçevesinde makroekonomik veriler de olumlu sinyaller vermeye devam ediyor.

        Özellikle ödemeler dengesindeki iyileşme, döviz rezervlerinin rekor seviyelere çıkması ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) başta olmak üzere ekonomi kurumlarının attığı normalleşme adımları piyasalarda olumlu karşılanıyor.

        Söz konusu gelişmeler yabancı ilgisinin Türk lirası (TL) varlıklara olan talebini beslemeyi sürdürürken, Türkiye'nin borçlanma maliyetleri de geriliyor.

        Buna göre, Türkiye'nin 5 yıllık CDS'i haftanın son işlem gününde 249,8'e indi. Söz konusu seviye, Şubat 2020'den bu yana en düşüğüne işaret ediyor.

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