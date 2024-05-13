Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Yıldız: Filistin tam üye olmayı hak ediyor

Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Filistin, BM'ye tam üye olmayı ve uluslararası toplumun eşit üyesi olarak muamele görmeyi hak ediyor." dedi.

Yıldız, BM Genel Kurulu'nda düzenlenen acil özel oturumda konuştu.

BM Genel Kurulu'nda 10 Mayıs'ta Filistin'in BM'ye tam üyeliğinin BM Güvenlik Konseyi'nde tekrar görüşülmesi talep edilen kararın 143 "evet" oyuyla kabul edilmesinin uluslararası toplumun ortak tutumunu ortaya koyduğunu ifade eden Yıldız, Türkiye'nin bu tarihi karara ortak sunuculuk yapmaktan gurur duyduğunu dile getirdi.

Yıldız, Refah'ta artan gerginliğin çok endişe verici olduğuna dikkati çekerek, Gazze'de bulunan toplu mezarların da durumun ciddiyetini gösterdiğini söyledi.

Gazze ve Batı Şeria'da durumun ciddiyetini koruduğuna işaret eden Yıldız, "Filistin halkı, uluslararası hukuka hiçbir şekilde saygı duyulmadan, vicdansızca hedef alınıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Büyükelçi Yıldız, "Kararın kabulü, sadece Filistin'in devlet kurma yolunda önemli bir mihenk taşı temsil etmiyor. Aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi ve uluslararası toplumun sesi arasındaki artan farklılığı ortaya koyuyor." ifadesini kullandı.

Gazze'de insani yardım operasyonlarının bel kemiği olan BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'nın (UNRWA) siyasi ve fiziksel saldırı altında olduğunu belirten Yıldız, Gazze halkının korkunç derecede açlık çektiğini, UNRWA'ya yönelik saldırıların acıları artıracağını ve tüm bölgeyi istikrarsızlaştıracağını ifade etti.

Büyükelçi Yıldız, "Bu benzeri görülmemiş insani trajediye rağmen insan eliyle oluşturulan kıtlığı ve akan kanı durduramamak bir felaket ve utanç verici." dedi.

Uluslararası toplumun taleplerinin en başından beri belli olduğunu kaydeden Yıldız, bunları acil ateşkes, engelsiz insani yardım ve zorla yerinden edilmenin sonlandırılması olarak sıraladı.