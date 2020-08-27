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HaberlerTeknolojiBilişimTürkiye'nin Bilişim 500 listesi belli oldu

İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye Araştırması’nın sonuçları açıklandı

Türkiye’nin ve iş dünyasının her alandaki gelişiminde önemli katkıları olan bilişim teknolojilerini geliştiren ve çözüm sunan şirketlerin yer aldığı ‘İlk 500 Bilişim Şirketi Türkiye 2019 Araştırması’nın sonuçları açıklandı. Dijital ortamda gerçekleştirilen Bilişim 500 Töreni’nde ödül kazanan şirketler...

27.08.2020 - 12:18 | Güncelleme: ABONE OL
bilişim 500
HABERTURK.COM

Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Tören; standları, stand görevlileri, danışma alanı ve panelleri ile gerçeğini aratmayacak şekilde dijital ortamda gerçekleşti. 31 Aralık gününe kadar açık kalacak olan www.b500toren.com üzerindeki standların ziyarete açılmasının ardından, Bilişim 500 ödüllerinin dağıtım törenine geçildi.

TOPLAM CİROLARI 133 MİLYAR TL’YE ULAŞTI

Törende BThaber adına araştırmayı gerçekleştiren M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan’ın verdiği bilgilere göre; 2019 yılı Bilişim 500 araştırmasında 500 şirketin toplam cirosu 133 milyar TL’ye ulaştı. 25 şirketin yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdiği şirketler arasında en yüksek büyüme oranı yüzde 344 olarak gerçekleşti.

2018 yılına göre Bilişim 500 şirketlerinin toplam geliri TL bazında yüzde 11 büyüdü. Dolar bazında gelirlerin yüzde 6 küçüldüğü sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 30’u bir yatırımcı arayışında. Yatırımcı arayan şirketlerin yarıdan fazlası Türkiye merkezli üretici ve 16590 kişiyi bünyelerinde istihdam ediyor. Araştırmaya göre yatırım arayan şirketlerin toplam cirosu ise 5.8 milyar TL’ye ulaştı.

Törende bilişim sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek veren Güngör Kaymak, Fethi Demir, Fikret Kavzak, Ali Suat Erduran, Süreyya Ciliv ve Murat Kasaroğlu’na “35 Yıl Emek” ödülleri takdim edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da BThaber Gazetesi özel ödüller hazırladı. “BThaber Dostluk Ödülü” Tuncay Işık’a, “Teknolojiye Kadın Eli Ödülü” Zehra Öney’e teslim edildi.

Değişen ve gelişen kategori yapısıyla her şirketin kendi kulvarında yarıştığı, özel ödüllerle beraber toplam 99 ödülün her birine canlı bağlantı sağlanarak sahiplerini bulduğu törende; 11 Dağıtıcı, 24 Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, 12 Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi, 27 Türkiye Merkezli Üretici, 10 PLUS ve 6 adet Türkiye Ekonomisine Katkı Özel ödülleri verildi. Törende ödül alan bilişim şirketleri şunlar oldu:

İLK 500 BİLİŞİM ŞİRKETİ TÜRKİYE 2019 ÖDÜLLERİ

DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ

DONANIM

YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

PENTA TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN MOBİL TELEFON KATEGORİ BİRİNCİSİ

KVK TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

PENTA TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE OEM ÜRÜNLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

PENTA TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN GÜVENLİK KAMERA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

TESAN İLETİŞİM

DONANIM

YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOMTERA TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNOSA

DONANIM

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

TEKNOSA

YAZILIM

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

EXCLUSIVE NETWORKS

YAZILIM

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

PENTA TEKNOLOJİ

YILIN DAĞITICI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNDEKS BİLGİSAYAR

SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ

DONANIM

YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

DONANIM

YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

ASELSANNET

DONANIM

YILIN MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE OEM ÜRÜNLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARTI VE ARTI TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

DONANIM

YILIN GÜVENLİK KAMERA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

SENSORMATIC

DONANIM

YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

DESTEL BİLİŞİM

DONANIM

YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

SİSTEM 9 MEDYA

DONANIM

YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

DONANIM

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

HİZMET

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

HİZMET

YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

HİZMET

YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

VBT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ

HİZMET

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

HİZMET

YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

HİZMET

YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

HİZMET

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YAZILIM

YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

İSBAK

YAZILIM

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YAZILIM

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ

YAZILIM

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

BARİKAT İNTERNET GÜVENLİĞİ

YAZILIM

YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YAZILIM

YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

YAZILIM

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

KOÇSİSTEM

ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

DONANIM

YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KYOCERA BİLGİTAŞ

DONANIM

YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİLKUR

DONANIM

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

NCR

HİZMET

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

HİZMET

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

HİZMET

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

SAP TÜRKİYE

YAZILIM

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

MICRO FOCUS

YAZILIM

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

STRATUS BİLİŞİM

YAZILIM

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ

YAZILIM

YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ

YAZILIM

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ

YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

VODAFONE

TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ

DONANIM

YILIN TABLET VE TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

REEDER

DONANIM

YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

APRON TEKNOLOJİ

DONANIM

YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ

ASİS ELEKTRONİK

DONANIM

YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KAREL ELEKTRONİK

DONANIM

YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

KAREL ELEKTRONİK

HİZMET

YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

HİZMET

YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKCELL GLOBAL BİLGİ

HİZMET

YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

KVK TEKNİK SERVİS

HİZMET

YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

ASSİSTT

HİZMET

YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

HİZMET

YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

HİZMET

YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

RADORE

HİZMET

YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

LOGO YAZILIM

HİZMET

YILIN ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRÜ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKNET

HİZMET

YILIN İNTERNET HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ

TÜRK TELEKOM

HİZMET

YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ

TÜRK TELEKOM

YAZILIM

YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARVENTO

YAZILIM

YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİLİN YAZILIM

YAZILIM

YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

EMFA YAZILIM

YAZILIM

YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

İDEA TEKNOLOJİ

YAZILIM

YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETCAD

YAZILIM

YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

KRON

YAZILIM

YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ

ODC İŞ ÇÖZÜMLERİ

YAZILIM

YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

OBASE BİLGİSAYAR

YAZILIM

YILIN SEKTÖREL YAZILIM BİRİNCİSİ

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

YAZILIM

YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ

TURKCELL

BİLİŞİM 500 PLUS

YILIN KGK KATEGORİ BİRİNCİSİ

İNFORM ELEKTRONİK

YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

GRID GROUP TEKNOLOJİ

YILIN SAVUNMA SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ

YILIN FİNANS SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

SOFTTECH

YILIN TARIM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

TARNET

YILIN SAĞLIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

AKGÜN BİLGİSAYAR

YILIN TURİZM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ

HİTİT BİLGİSAYAR

YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ

EMFA YAZILIM

YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

ALTİS TEKNOLOJİ

YILIN SON 3 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ

BİLKOM BİLİŞİM

TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ

YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ

HAVELSAN

YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ

NETAŞ

YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ

ARVENTO

YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

CORNING OPTİK İLETİŞİM

YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

SİGMA TELEKOM

YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ

EKİN TEKNOLOJİ

'10 YILLIK GELİŞMEYİ 4 AYDA YAŞADIK'

Bilişim 500 Ödül Töreni konuk konuşmacısı Kuika ve System Optima Başkanı Süreyya Ciliv, “Teknoloji dünyası ve iş dünyası değişiyor. Yeni dünya inanılmaz fırsatlar sunuyor. Bilgisayar, AR, VR, robotlar, makinalar, sensörler, giyilebilir bilgisayarlar ile bilgi buluta akıyor. Yeni dünyada mobil genişbant ile her yerde iletişim var. Gerekten bu ortam gelecekte büyük fırsatlar sunuyor ve pandemi döneminde de 10 yılda olacak gelişmeyi 4 ayda yaşadık. 5G ile bu daha da ileri gidecek ve gerçek zamanlı optimizasyonla daha akıllı sistemleri beraberinde getirecek. Pandemi dönemindeki gelişmelerle işini dijital ortama taşıyanlar değerlerini ikiye katladı. Teknoloji kullananlar her zaman ileri gidiyor” dedi.

'BİLİŞİM DURURSA HAYAT DURUR'

KoçSistem'in “Dijital Tören Sponsoru” olduğu Bilişim 500 Ödül Töreni’ne katılan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ise “Geçirmekte olduğumuz bu süreçte, bugün yan yana olamasak da bizi bir araya getiren yine gelişmesine katkı verdiğimiz işimiz ‘teknoloji’ oldu. Küresel pandemi, ülkelerin, kurumların, iş dünyasının hatta bireylere dijitalleşmenin ve dijitalleşmeye duyulan ihtiyacın artık “yaşamlarımızın tam merkezinde” olduğunu gösterdi. Çünkü artık deneyimlerimizden biliyoruz ki; bilişim durursa hayat durur” diye konuştu.

'PANDEMİ ALGILARIMIZI DEĞİŞTİRDİ'

T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul konuşmasında, “Bu sene pandemi tüm dünyayı ve algılarımızı yapısal olarak değiştirdi. Bu hem ekonomi hem de bilişim sektörü açısından önemli. Bu süreçte karlılık, verimlilik ve bunlardan daha da önemlisi sürdürülebilirlik ile güvenlik daha da değer kazandı. Bu değişimle beraber kendi kendine yeterlilik değerli hale geldi. Bu da yerelleşme denen şeyin ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bilişim sektörü, ihracattaki artıştan yararlanabilecek sektörlerden birisi olarak öne çıktı. İhracatla birlikte sektördeki istihdamın ve Ar-Ge’nin artması gerekiyor. Bunun için yatırım almak son derece kıymetli” dedi.

'BÜYÜME ORANLARI YAKLŞAIK 10 KATI'

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan; “Türkiye son yıllarda yerli ve milli teknolojileri ile adeta tarih yazıyor. Bilişim alanında faaliyet gösteren ve bu sektöre girecek potansiyel yatırımcılar ve hatta meslek seçimi yapan bilişim ile ilgili alanları kazanan gençlerimiz için altını çizmek istediğim bir husus var. Dünya genelinde bilişim alanındaki büyüme istatistikleri ülke ekonomileri büyüme oranlarının yaklaşık 10 katı. Dünya genelinde ekonomik büyüme ortalama son yıllarda 3.5 ve 4 yüzdesi arasında devam ederken bu oran gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 4 ila 5 oranında, gelişmiş ülkelerde ise 22 civarında seyrediyor. Bakanlık olarak teknolojiye, dijitalleşmeye ve insan kaynağına yapılacak yatırımları çok önemsiyoruz bu kapsamda bazı araştırmalar yürütüyoruz” dedi.

'HEDEFİMİZ KÜRESEL VE MİLLİ ÇÖZÜMLER'

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç konuşmasında şunları söyledi:

“Bilgi Teknolojileri harcamalarının 2020 yılında tahmini yüzde 5.1 düşüşle, 2.25 trilyon dolar düşmesi olması bekleniyor. Donanım, yazılım ve bilişim hizmetleri alanında düşüş öngörülmekle birlikte, altyapıya yönelik yüzde 3.8 büyüme tahmini yapılmakta. Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen bu salgın, telekomünikasyon altyapısıyla birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Artık günümüzde şirketlerin yaşam döngüsü; inovasyona ve yenilikçi teknolojilere adaptasyona bağlı. Aksi takdirde rekabetçi olamıyoruz… Teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganıyla çıktığımız yolda, geliştirilmesini desteklediğimiz yerli ve milli teknolojilerin, başta kamu olacak şekilde tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirmek olmazsa olmazlarımızdan. Hatta bu alanda çıtayı bir kademe daha yükseltip ‘Küresel ve Milli Çözümler’ hedefliyoruz.”

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