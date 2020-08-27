Türkiye’de bilişim alanındaki tek kapsamlı araştırma olan “İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması”nın sonuçları açıklandı. Tören; standları, stand görevlileri, danışma alanı ve panelleri ile gerçeğini aratmayacak şekilde dijital ortamda gerçekleşti. 31 Aralık gününe kadar açık kalacak olan www.b500toren.com üzerindeki standların ziyarete açılmasının ardından, Bilişim 500 ödüllerinin dağıtım törenine geçildi.
TOPLAM CİROLARI 133 MİLYAR TL’YE ULAŞTI
Törende BThaber adına araştırmayı gerçekleştiren M2S Araştırma ve Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü Özlem Unan’ın verdiği bilgilere göre; 2019 yılı Bilişim 500 araştırmasında 500 şirketin toplam cirosu 133 milyar TL’ye ulaştı. 25 şirketin yüzde 100’ün üzerinde büyüme gösterdiği şirketler arasında en yüksek büyüme oranı yüzde 344 olarak gerçekleşti.
2018 yılına göre Bilişim 500 şirketlerinin toplam geliri TL bazında yüzde 11 büyüdü. Dolar bazında gelirlerin yüzde 6 küçüldüğü sıralamada yer alan şirketlerin yüzde 30’u bir yatırımcı arayışında. Yatırımcı arayan şirketlerin yarıdan fazlası Türkiye merkezli üretici ve 16590 kişiyi bünyelerinde istihdam ediyor. Araştırmaya göre yatırım arayan şirketlerin toplam cirosu ise 5.8 milyar TL’ye ulaştı.
Törende bilişim sektörüne 35 yıl ve üzerinde emek veren Güngör Kaymak, Fethi Demir, Fikret Kavzak, Ali Suat Erduran, Süreyya Ciliv ve Murat Kasaroğlu’na “35 Yıl Emek” ödülleri takdim edildi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da BThaber Gazetesi özel ödüller hazırladı. “BThaber Dostluk Ödülü” Tuncay Işık’a, “Teknolojiye Kadın Eli Ödülü” Zehra Öney’e teslim edildi.
Değişen ve gelişen kategori yapısıyla her şirketin kendi kulvarında yarıştığı, özel ödüllerle beraber toplam 99 ödülün her birine canlı bağlantı sağlanarak sahiplerini bulduğu törende; 11 Dağıtıcı, 24 Sistem Entegratörü ve İş Ortağı, 12 Uluslararası Üreticinin Türkiye Temsilcisi, 27 Türkiye Merkezli Üretici, 10 PLUS ve 6 adet Türkiye Ekonomisine Katkı Özel ödülleri verildi. Törende ödül alan bilişim şirketleri şunlar oldu:
İLK 500 BİLİŞİM ŞİRKETİ TÜRKİYE 2019 ÖDÜLLERİ
DAĞITICI KATEGORİ ÖDÜLLERİ
DONANIM
YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
PENTA TEKNOLOJİ
DONANIM
YILIN MOBİL TELEFON KATEGORİ BİRİNCİSİ
KVK TEKNOLOJİ
DONANIM
YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
PENTA TEKNOLOJİ
DONANIM
YILIN MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE OEM ÜRÜNLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
PENTA TEKNOLOJİ
DONANIM
YILIN GÜVENLİK KAMERA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
TESAN İLETİŞİM
DONANIM
YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
KOMTERA TEKNOLOJİ
DONANIM
YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
TEKNOSA
DONANIM
YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
TEKNOSA
YAZILIM
YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
EXCLUSIVE NETWORKS
YAZILIM
YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
PENTA TEKNOLOJİ
YILIN DAĞITICI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ
İNDEKS BİLGİSAYAR
SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI KATEGORİ ÖDÜLLERİ
DONANIM
YILIN AĞ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
NETAŞ
DONANIM
YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
ASELSANNET
DONANIM
YILIN MASAÜSTÜ BİLGİSAYAR VE OEM ÜRÜNLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
ARTI VE ARTI TEKNOLOJİ
DONANIM
YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
NETAŞ
DONANIM
YILIN GÜVENLİK KAMERA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
SENSORMATIC
DONANIM
YILIN BİLGİ GÜVENLİĞİ DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
DESTEL BİLİŞİM
DONANIM
YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
SİSTEM 9 MEDYA
DONANIM
YILIN VERİ YEDEKLEME VE DEPOLAMA DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
KOÇSİSTEM
DONANIM
YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
KOÇSİSTEM
HİZMET
YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ
İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ
HİZMET
YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
HAVELSAN
HİZMET
YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
VBT BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
HİZMET
YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
KOÇSİSTEM
HİZMET
YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
KOÇSİSTEM
HİZMET
YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
KOÇSİSTEM
HİZMET
YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ
KOÇSİSTEM
YAZILIM
YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ
İSBAK
YAZILIM
YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ
İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM
YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
İNNOVA BİLİŞİM ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM
YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
BARİKAT İNTERNET GÜVENLİĞİ
YAZILIM
YILIN SEKTÖREL YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
HAVELSAN
YAZILIM
YILIN SANALLAŞTIRMA YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
KOÇSİSTEM
YAZILIM
YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
HAVELSAN
YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ
KOÇSİSTEM
ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
DONANIM
YILIN BASKI SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
KYOCERA BİLGİTAŞ
DONANIM
YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ
BİLKUR
DONANIM
YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
NCR
HİZMET
YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ
SAP TÜRKİYE
HİZMET
YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
SAP TÜRKİYE
HİZMET
YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ
SAP TÜRKİYE
YAZILIM
YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ
MICRO FOCUS
YAZILIM
YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
STRATUS BİLİŞİM
YAZILIM
YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ
YAZILIM
YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ
YAZILIM
YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
ITELLIGENCE BİLGİ SİSTEMLERİ
YILIN ULUSLARARASI MERKEZLİ ÜRETİCİ / ÜRETİCİNİN TEMSİLCİSİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ
VODAFONE
TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ KATEGORİ ÖDÜLLERİ
DONANIM
YILIN TABLET VE TAŞINABİLİR BİLGİSAYARLAR KATEGORİ BİRİNCİSİ
REEDER
DONANIM
YILIN GÖRÜNTÜ VE SES SİSTEMLERİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
APRON TEKNOLOJİ
DONANIM
YILIN VERİ TOPLAMA DONANIMI (OT/VT) KATEGORİ BİRİNCİSİ
ASİS ELEKTRONİK
DONANIM
YILIN TELEKOMÜNİKASYON ALT YAPI DONANIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
KAREL ELEKTRONİK
DONANIM
YILIN DONANIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
KAREL ELEKTRONİK
HİZMET
YILIN DANIŞMANLIK KATEGORİ BİRİNCİSİ
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
HİZMET
YILIN ÇAĞRI MERKEZİ HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
TURKCELL GLOBAL BİLGİ
HİZMET
YILIN KURULUM / BAKIM / DESTEK HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
KVK TEKNİK SERVİS
HİZMET
YILIN DIŞ KAYNAK KULLANIM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
ASSİSTT
HİZMET
YILIN E-FATURA E-DEFTER E-ARŞİV HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
LOGO YAZILIM
HİZMET
YILIN ERP YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
LOGO YAZILIM
HİZMET
YILIN BARINDIRMA YÖNETİM HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
RADORE
HİZMET
YILIN BULUT HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
LOGO YAZILIM
HİZMET
YILIN ALTERNATİF TELEKOM OPERATÖRÜ KATEGORİ BİRİNCİSİ
TURKNET
HİZMET
YILIN İNTERNET HİZMETİ KATEGORİ BİRİNCİSİ
HİZMET
YILIN HİZMET KATEGORİ BİRİNCİSİ
TÜRK TELEKOM
YAZILIM
YILIN MOBİL UYGULAMALAR KATEGORİ BİRİNCİSİ
ARVENTO
YAZILIM
YILIN İNSAN KAYNAKLARI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
BİLİN YAZILIM
YAZILIM
YILIN DOKÜMAN ARŞİV YÖNETİM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
EMFA YAZILIM
YAZILIM
YILIN CRM YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
İDEA TEKNOLOJİ
YAZILIM
YILIN COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
NETCAD
YAZILIM
YILIN VERİ GÜVENLİĞİ YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
KRON
YAZILIM
YILIN İŞ UYGULAMALARI KATEGORİ BİRİNCİSİ
ODC İŞ ÇÖZÜMLERİ
YAZILIM
YILIN VERİ AMBARI VE İŞ ZEKASI YAZILIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
OBASE BİLGİSAYAR
YAZILIM
YILIN SEKTÖREL YAZILIM BİRİNCİSİ
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
YAZILIM
YILIN YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ ANA KATEGORİ BİRİNCİSİ
TURKCELL
BİLİŞİM 500 PLUS
YILIN KGK KATEGORİ BİRİNCİSİ
İNFORM ELEKTRONİK
YILIN 3 YAŞINDAN KÜÇÜK EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ
GRID GROUP TEKNOLOJİ
YILIN SAVUNMA SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
STM SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ
YILIN FİNANS SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
SOFTTECH
YILIN TARIM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
TARNET
YILIN SAĞLIK SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
AKGÜN BİLGİSAYAR
YILIN TURİZM SEKTÖRÜ YAZILIM KATEGORİ BİRİNCİSİ
HİTİT BİLGİSAYAR
YILIN YAPAY ZEKA KATEGORİ BİRİNCİSİ
EMFA YAZILIM
YILIN SON 1 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ
ALTİS TEKNOLOJİ
YILIN SON 3 YILDA EN HIZLI BÜYÜYEN KATEGORİ BİRİNCİSİ
BİLKOM BİLİŞİM
TÜRKİYE EKONOMİSİNE KATKI ÖZEL ÖDÜLLERİ
YILIN AR-GE YATIRIMI KATEGORİ BİRİNCİSİ
HAVELSAN
YILIN SİSTEM ENTEGRATÖRÜ VE İŞ ORTAĞI - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ
NETAŞ
YILIN TÜRKİYE MERKEZLİ ÜRETİCİ - IOT VE M2M KATEGORİ BİRİNCİSİ
ARVENTO
YILIN DONANIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ
CORNING OPTİK İLETİŞİM
YILIN HİZMET İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ
SİGMA TELEKOM
YILIN YAZILIM İHRACATI KATEGORİ BİRİNCİSİ
EKİN TEKNOLOJİ
'10 YILLIK GELİŞMEYİ 4 AYDA YAŞADIK'
Bilişim 500 Ödül Töreni konuk konuşmacısı Kuika ve System Optima Başkanı Süreyya Ciliv, “Teknoloji dünyası ve iş dünyası değişiyor. Yeni dünya inanılmaz fırsatlar sunuyor. Bilgisayar, AR, VR, robotlar, makinalar, sensörler, giyilebilir bilgisayarlar ile bilgi buluta akıyor. Yeni dünyada mobil genişbant ile her yerde iletişim var. Gerekten bu ortam gelecekte büyük fırsatlar sunuyor ve pandemi döneminde de 10 yılda olacak gelişmeyi 4 ayda yaşadık. 5G ile bu daha da ileri gidecek ve gerçek zamanlı optimizasyonla daha akıllı sistemleri beraberinde getirecek. Pandemi dönemindeki gelişmelerle işini dijital ortama taşıyanlar değerlerini ikiye katladı. Teknoloji kullananlar her zaman ileri gidiyor” dedi.
'BİLİŞİM DURURSA HAYAT DURUR'
KoçSistem'in “Dijital Tören Sponsoru” olduğu Bilişim 500 Ödül Töreni’ne katılan KoçSistem Genel Müdürü Mehmet Ali Akarca ise “Geçirmekte olduğumuz bu süreçte, bugün yan yana olamasak da bizi bir araya getiren yine gelişmesine katkı verdiğimiz işimiz ‘teknoloji’ oldu. Küresel pandemi, ülkelerin, kurumların, iş dünyasının hatta bireylere dijitalleşmenin ve dijitalleşmeye duyulan ihtiyacın artık “yaşamlarımızın tam merkezinde” olduğunu gösterdi. Çünkü artık deneyimlerimizden biliyoruz ki; bilişim durursa hayat durur” diye konuştu.
'PANDEMİ ALGILARIMIZI DEĞİŞTİRDİ'
T.C. Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurul Üyesi Dr. Hakan Yurdakul konuşmasında, “Bu sene pandemi tüm dünyayı ve algılarımızı yapısal olarak değiştirdi. Bu hem ekonomi hem de bilişim sektörü açısından önemli. Bu süreçte karlılık, verimlilik ve bunlardan daha da önemlisi sürdürülebilirlik ile güvenlik daha da değer kazandı. Bu değişimle beraber kendi kendine yeterlilik değerli hale geldi. Bu da yerelleşme denen şeyin ne kadar kıymetli olduğunu bize bir kez daha gösterdi. Bilişim sektörü, ihracattaki artıştan yararlanabilecek sektörlerden birisi olarak öne çıktı. İhracatla birlikte sektördeki istihdamın ve Ar-Ge’nin artması gerekiyor. Bunun için yatırım almak son derece kıymetli” dedi.
'BÜYÜME ORANLARI YAKLŞAIK 10 KATI'
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan; “Türkiye son yıllarda yerli ve milli teknolojileri ile adeta tarih yazıyor. Bilişim alanında faaliyet gösteren ve bu sektöre girecek potansiyel yatırımcılar ve hatta meslek seçimi yapan bilişim ile ilgili alanları kazanan gençlerimiz için altını çizmek istediğim bir husus var. Dünya genelinde bilişim alanındaki büyüme istatistikleri ülke ekonomileri büyüme oranlarının yaklaşık 10 katı. Dünya genelinde ekonomik büyüme ortalama son yıllarda 3.5 ve 4 yüzdesi arasında devam ederken bu oran gelişmekte olan ülkelerde yaklaşık 4 ila 5 oranında, gelişmiş ülkelerde ise 22 civarında seyrediyor. Bakanlık olarak teknolojiye, dijitalleşmeye ve insan kaynağına yapılacak yatırımları çok önemsiyoruz bu kapsamda bazı araştırmalar yürütüyoruz” dedi.
'HEDEFİMİZ KÜRESEL VE MİLLİ ÇÖZÜMLER'
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Dr. Ali Taha Koç konuşmasında şunları söyledi:
“Bilgi Teknolojileri harcamalarının 2020 yılında tahmini yüzde 5.1 düşüşle, 2.25 trilyon dolar düşmesi olması bekleniyor. Donanım, yazılım ve bilişim hizmetleri alanında düşüş öngörülmekle birlikte, altyapıya yönelik yüzde 3.8 büyüme tahmini yapılmakta. Hayatımızı, yaşam şeklimizi ve alışkanlıklarımızı etkileyen bu salgın, telekomünikasyon altyapısıyla birlikte dijital teknolojilerin kullanımının ne denli önemli olduğunu ve krizden çıkış için yeni fırsatlar doğurduğunu bize bir kez daha hatırlattı. Artık günümüzde şirketlerin yaşam döngüsü; inovasyona ve yenilikçi teknolojilere adaptasyona bağlı. Aksi takdirde rekabetçi olamıyoruz… Teknolojiyi sadece tüketen değil üreten bir Türkiye olmak için, ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ sloganıyla çıktığımız yolda, geliştirilmesini desteklediğimiz yerli ve milli teknolojilerin, başta kamu olacak şekilde tüm sektörlerde yaygınlaştırılmasına yönelik çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Siber güvenlikte yerli ve milli çözümler geliştirmek olmazsa olmazlarımızdan. Hatta bu alanda çıtayı bir kademe daha yükseltip ‘Küresel ve Milli Çözümler’ hedefliyoruz.”
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