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        Haberler Ekonomi Teknoloji Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü - Teknoloji Haberleri

        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü

        Türkiye'nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Türkiye'ye döndü. Düzenlenen basın toplantısında "Her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana. 8 Haziran'da yeniden doğdum, yeniden geldim dünyaya" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.06.2024 - 11:43 Güncelleme: 11.06.2024 - 11:52
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        Türkiye'nin 2. astronotu Atasever yurda döndü
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        Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında Yörünge Altı Araştırma Uçuşu’nu gerçekleştiren Türkiye’nin ikinci astronotu Tuva Cihangir Atasever, Türkiye’ye döndü. Atasever, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Küçükken astronot olmayı hayal etmediğini belirten Atasever şunları söyledi:

        "Benim için uzay konusu yaşımı çok çok aldıktan sonra gelişmeye başlayan bir hayaldi. 2017 yılında uzay sistemleri direktörlüğünde uydu fırlatma araçlarının aviyonik sistemlerinden sorumlu mühendis olarak çalışmaya başladım. Türkiye'nin uydu fırlatma aracına giden diğer sistemlerde bifiil çalışma şansını elde etmiştim. Uzay ajansımız kurulu, Şubat 2021'de milli uzay programı açıklandı. 7-8 ay süren yoğun eleme sürecinden sonra Türkiye'nin iki astronotundan birisi olarak seçildim. Alper Abi'yle birlikte Houston'a hareket ettik. NASA, SpaceX, Action, SA gibi uzay aracı tesislerinde yoğun kapsamlı eğitimlerden geçtik. Lunaparktaki çocuk gibi heyecanlıydım. 7 farklı deney icra ettik. 28 Mayıs'ta ABD'ye hareket ettik. Action Space firmasında deneylerimizi hazırladık. Fırlatmadan bir gün önce uçuşu simüle ettik. Sonrasında uçuşumuzu gerçekleştirdik. 45 bin feet irtifaya eriştiğimizde uygun koşullar oluştu. 1 dakikada 90 kilometrelik irtifaya çıktık. Kanatsız şekilde uçmaya başladık. Süzülmeye başlayınca pencereye yapıştım. Her nefeste yenilenir dünya demiş Mevlana... 8 Haziran'da yeniden doğdum yeniden geldim dünyaya."

        "UZAYIN SUNDUĞU FIRSATLARDAN YARARLANACAĞIZ"

        Bakan Kacır ise toplantıda şunları söyledi:

        "Vücuduna takılmış deney setleriyle 7 farklı deneyi icra etti. Deneylerin kapsamının genişletilmesine imkan tanındı. Ülkemizin uzay alanındaki bilimsel araştırma ve geliştirme kapasitesini ileriye taşıyacağız. 21. yüzyılın başında özel sektör firmalarının dahil olmasıyla yeni uzay dönemi başlamış oldu. Yenilikçi projelerin arkasında uzay araştırmaları yatıyor. Uzayın sunduğu fırsatlardan en üst düzeyde yararlanacağız. Türksat 6A 8 Temmuz haftasında fırlatılacak. Milli uydu markamızı oluşturacağız. Uzay alanında toplumsal ilgiyi artırmaya devam edeceğiz. Biz küresel düzeyde uzay çalışması yürüten tüm ülkelerle diyaloga açığız. UUI'de hala farklı ülkelerden astronotlar çalışmalarını sürdürüyorlar. TUA ülkemizi APSKO'da temsil ediyor. Uzay limanını uluslararası işbirliğiyle kuracağız."

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