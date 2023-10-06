Türkiye Mısır voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri puan durumu!
2024 Paris Olimpiyatları Elemeleri B Grubu 6. maçında Filenin Efeleri, grubundaki 6. maçında güçlü Kuzey Afrika ekibi Mısır ABD ile karşı karşıya gelmeye hazırlanıyor. Son olarak Finlandiya'yı 3-2'lik skorla geçmeyi başaran A Milli Erkek Voleybol Takımımız, Mısır karşısında da kazanarak ilk 4 hedefini sürdürmek istiyor. İşte, şimdiden gözlerin çevrildiği Türkiye Mısır voleybol maçı ile ilgili bilgiler ve gruptaki puan durumu...
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Türkiye Mısır maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma mücadelesi veren millilerimiz, bu kez Mısır karşısında galibiyet arayacak. Söz konusu mücadele öncesi A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın hem şimdiye kadar aldığı sonuçlar, maç programı ve puan durumu hakkında bilgileri bir araya getirdik...
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TÜRKİYE MISIR MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Mısır voleybol maçı yarın sabah saat 04:00'de oynanacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
TRT SPOR CANLI YAYIN
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FİLENİN EFELERİ MAÇ FİKSTÜRÜ
28 Eylül: Türkiye 3-2 Sırbistan
30 Eylül: Türkiye 3-0 Slovenya
3 Ekim: ABD 3-1- Türkiye (10:00)
4 Ekim: Japonya 3-0 Türkiye (13:25)
6 Ekim: Finlandiya 2-3 Türkiye (04:00)
7 Ekim: Mısır - Türkiye (04:00)
8 Ekim: Tunus - Türkiye (07:00)
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FİLENİN EFELERİ PUAN DURUMU
1- ABD - 15 Puan (5 Maç)
2- Japonya - 12 Puan (5 Maç)
3- Slovenya - 12 Puan (5 Maç)
4- Sırbistan - 9 Puan (5 Maç)
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5- TÜRKİYE - 5 Puan (5 Maç)
6- Mısır - 4 Puan (5 Maç)
7- Finlandiya - 0 Puan (5 Maç)
8- Tunus - 0 Puan (5 Maç)