Türkiye Mısır voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Filenin Efeleri puan durumu!

Türkiye Mısır maçı için heyecanlı bekleyiş başlamış durumda. 2024 Paris Olimpiyatları'na katılma mücadelesi veren millilerimiz, bu kez Mısır karşısında galibiyet arayacak. Söz konusu mücadele öncesi A Milli Erkek Voleybol Takımımız'ın hem şimdiye kadar aldığı sonuçlar, maç programı ve puan durumu hakkında bilgileri bir araya getirdik...