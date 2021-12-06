Türkiye, Mali’deki terör saldırısını kınadı

AA

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada Bandiagara bölgesinde dün bir yolcu otobüsüne gerçekleştirilen terör saldırısında 30’u aşkın kişinin hayatını kaybetmesinin ve 18 kişinin yaralanmasının derin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

AA'nın haberine göre; açıklamada "Bu menfur terör eylemini şiddetle kınıyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlerin aileleri ile dost ve kardeş Mali halkı ve hükümetine içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifa diliyoruz." ifadesi kullanıldı.