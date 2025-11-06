Habertürk
        Galatasaray
        GS
        29
        Fenerbahçe
        FB
        25
        Trabzonspor
        TS
        24
        Samsunspor
        SAMS
        20
        Göztepe
        GÖZ
        19
        Gaziantep FK
        GFK
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Tümosan Konyaspor
        KON
        14
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        14
        Rams Başakşehir
        İBFK
        13
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        13
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        13
        Kocaelispor
        KOC
        11
        Kasımpaşa
        KSM
        10
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        9
        Gençlerbirliği
        GB
        8
        ikas Eyüpspor
        EYP
        8
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        4
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi! - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları çekildi!

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 15:54 Güncelleme: 06.11.2025 - 15:54
        Kupada 4. eleme turu kuraları çekildi!
        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi.

        TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki kura çekimine TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı.

        Kura çekiminde 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı.

        Tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'taki maçları kazanan 19 takım, adını grup aşamasına yazdıracak. Trendyol Süper Lig'de geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, RAMS Başakşehir ve Samsunspor, gruplarda doğrudan mücadele edecek.

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

        Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Zecorner Kayserispor

        Yalova FK 77-Gaziantep FK

        Boluspor-Kahta 02

        İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer

        Özbelsan Sivasspor-Aliağa Futbol

        Muğlaspor-Sipay Bodrum FK

        Çaykur Rizespor-Atko Grup Pendikspor

        Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor

        Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe

        Arca Çorum FK-Corendon Alanyaspor

        ikas Eyüpspor-Astor Enerji Çankayaspor

        Fethiyespor-Bandırmaspor

        Karpedo Dondurma Kahramanmaraşspor-Erzurumspor

        Silifke Belediyespor-Hesap.com Antalyaspor

        Sakaryaspor-Gençlerbirliği

        Alagöz Holding Iğdır FK-Orduspor 1967

        Karacabey Belediyespor-Kocaelispor

        Habertürk Anasayfa