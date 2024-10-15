Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        22
        Samsunspor
        SAMS
        18
        Beşiktaş
        BJK
        17
        Fenerbahçe
        FB
        16
        Rams Başakşehir
        İBFK
        14
        Göztepe
        GÖZ
        12
        ikas Eyüpspor
        EYP
        12
        Tümosan Konyaspor
        KON
        11
        Sipay Bodrum FK
        BOD
        10
        Trabzonspor
        TS
        9
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        9
        Kasımpaşa
        KSM
        8
        Net Global Sivasspor
        SVS
        8
        Antalyaspor
        ANT
        8
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        7
        Gaziantep FK
        GFK
        5
        Bellona Kayserispor
        KYS
        4
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        3
        Adana Demirspor
        ADS
        1
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 3. tur eşleşmeleri belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kura çekimi gerçekleştirildi. Karşılaşmalar 29-30-31 Ekim tarihlerinde oynanacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.10.2024 - 15:28 Güncelleme: 15.10.2024 - 15:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kupada 3. tur eşleşmeleri belli oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri belli oldu.

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılan kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

        TFF Yönetim Kurulu Üyesi Murat Şahin, kura çekiminde yaptığı konuşmada "Ziraat Türkiye Kupası bizim için ayrı bir önem taşımaktadır. Kupanın geride kalan turlarında birbirinden heyecanlı karşılaşmalar oynandı. Bu maçlar, sonraki turlardaki maçlar için ışık oldu." ifadelerini kullandı.

        Geçmiş yılların aksine bu yıl eleme müsabakalarının seribaşı takımların sahasında oynanması kuralı kaldırıldı. 4'ü Trendyol Süper Lig, 7'si Trendyol 1. Lig'de mücadele eden 70 takımın yer aldığı üçüncü tur müsabakaları, 29-30-31 Ekim tarihlerinde tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

        REKLAM

        Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu eşleşmeleri şöyle:

        Kırıkkale FK-Yeni Malatyaspor

        Silivrispor-Bellona Kayserispor

        Uğur Okulları İstanbulspor-Kilis Belediyespor

        Bursaspor-7 Eylül Turgutlu 1984

        Onuksports Kelkit Hürriyetspor-Kepezspor

        Aliağa Futbol-Anadolu Üniversitesi

        İnegöl Kafkasspor-Atakaş Hatayspor

        52 Orduspor FK-Şanlıurfaspor

        Kuşadasıspor-Karaköprü Belediyespor

        Muşspor-İnegölspor

        Siltaş Yapı Pendikspor-Ayvalıkgücü Belediyespor

        Çimentaş Elazığspor-1923 Mustafakemalpaşaspor

        Adanaspor-Çorluspor 1947

        Edirnespor-Batman Petrolspor

        Osmaniyespor-Serik Belediyespor

        Somaspor-Belediye Kütahyaspor

        Ergene Velimeşespor-Sebat Gençlikspor

        Sarıyer-Niğde Belediyespor

        Alanya 1221 Futbol SK-Adıyaman FK

        Kolibri Ağrı 1970-Beyoğlu Yeniçarşı

        Fatih Karagümrük-Tokat Belediye Plevnespor

        Karacabey Belediyespor-Amasyaspor

        Bayburt Özel İdarespor-Samsunspor

        Bornova 1877-Fethiyespor

        REKLAM

        10 Numara Sportif Efeler 09 Spor-Bulut Yeşil İnşaat Adana 01 FK

        23 Elazığ FK-TÜMOSAN Konyaspor

        Belediye Derincespor-Tire 2021 FK

        Karşıyaka-Viranşehir Belediyespor

        Etimesgut Belediyespor-Mardin 1969

        Fatsa Belediyespor-Karaman FK

        Yeşil Yalova FK-Kırklarelispor

        Küçükçekmece Sinopspor-Merkür Jet Erbaaspor

        Ankara Demirspor-Erciyes 38 Futbol SK

        Bursa Nilüfer Futbol SK-MKE Ankaragücü

        E Koleji Isparta 32 Spor-Pazarspor

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail tehlikesi ülkemize yaklaşıyor
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Festivalde yer tartışması: Genç kadının burnunu kırdı
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        Trump neden Hispanik ve Siyahlar arasında popüler?
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        DMD hastası Boran'ın vakti kısıtlı! Gen tedavisi için yardım bekliyor
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Sevgi'yi silahla öldürdüler! Kaldırım taşına bağlayıp ırmağa attılar!
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Onu hatırlamıyorsanız dikkat! İşte en tehlikeli unutkanlık
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Metehan, Nelsson'u geçti!
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Yenidoğan çetesinden savcıya makamında ölüm tehdidi: Tetikçinin ifadesi ortaya çıktı
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        Portekiz'de gündem Kerem: Gösteri yapıyor!
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        MHP lideri Bahçeli'den grup toplantısında önemli mesajlar
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        Numan Kurtulmuş Habertürk'e konuştu: “Beni en çok siyasilerin trol ağzıyla konuşması üzüyor”
        "Rehin tutuluyorum"
        "Rehin tutuluyorum"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        "Dünya Kupası'nı hak ediyor"
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Bilim insanlarının açıklamakta zorlandığı uzay keşifleri
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        Emma Watson, Türkiye'ye geliyor
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        14 tipik dünya ekmeği ve kökenleri
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Gedson'un gözü milli takımda!
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Ankaralı Turgut'un çocukları birbirine düştü
        Farklı düşünüyorlar
        Farklı düşünüyorlar
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        ABD'de salıncak eyalet sayısı azalıyor
        Habertürk Anasayfa