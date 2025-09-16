Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Galatasaray
        GS
        15
        Fenerbahçe
        FB
        10
        Trabzonspor
        TS
        10
        Göztepe
        GÖZ
        9
        Hesap.com Antalyaspor
        ANT
        9
        Gaziantep FK
        GFK
        9
        Tümosan Konyaspor
        KON
        7
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        7
        Samsunspor
        SAMS
        7
        Beşiktaş
        BJK
        6
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        4
        ikas Eyüpspor
        EYP
        4
        Kasımpaşa
        KSM
        3
        Zecorner Kayserispor
        KYS
        3
        Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük
        FKGK
        3
        Rams Başakşehir
        İBFK
        2
        Kocaelispor
        KOC
        1
        Gençlerbirliği
        GB
        0
        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başladı - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başladı

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur mücadelesi bugün oynanan 7 maçla başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.09.2025 - 18:51 Güncelleme: 16.09.2025 - 18:51
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı başladı!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur heyecanı, bugün oynanan 7 karşılaşmayla birlikte başladı.

        Karşılayşmaların ardından Ağrı 1970 SK, Kahta 02, Karaköprü Belediyespor, Zonguldakspor FK, Karacabey Belediyespor, Fethiyespor ile Manisa FK, adını 3. tura yazdırdı.

        Türkiye Kupası 2. turunda alınan sonuçlar şöyle:

        Ağrı 1970 SK-Batman Petrolspor: 4-1

        Kahta 02-Adana Demirspor: 2-1

        Karaköprü Belediyespor-Bitlis 1916: 2-1

        Ankara Demirspor-Zonguldakspor FK: 1-1 (Penaltılar 3-5)

        Beykoz İshaklıspor-Karacabey Belediyespor: 0-2

        Kestel Çilekspor-Fethiyespor: 0-1

        Kırıkkale FK-Manisa FK: 0-1

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Tokat atan sürücüye tutuklama!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Dev Adam'ı kabul etti
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        Lewis Hamilton'dan Gazze paylaşımı: Buna seyirci kalamayız
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        İsrail, Gazze'ye kara harekatı başlattı
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Önündeki engel kalkan borsa coşuyor
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        Yaza veda! Sıcaklıklar düşüyor!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        İki polisi şehit eden caninin ifadesi kan dondurdu!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Göztepe deplasmanında orta sahada ihtimalleri!
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        Ömür boyu yenileme hakkı düzenleniyor
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        İtfaiye yangını söndürürken salça karıştırdı!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        Korkunç gerçek ortaya çıktı! Takı dükkanında vahşet!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        O anlar kamerada! İnşaatın 10. katında kerpeten dansı ve halay!
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        16 ülkeden, Gazze'ye yola çıkan filo için güvenlik çağrısı
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        İşte Devler Ligi'nin en pahalı 11'i
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail bir terör ve faşizm devletidir
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        İspanya kararını verdi: İsrail Eurovision'a katılırsa çekilecek
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Soruşturma, depremzededen istenen rüşvet sonrası başlatıldı iddiası!
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        Münih Otomobil Fuarı'nda yıldızlar geçidi
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        O ayakkabılar çocukları da yetişkinleri de hasta ediyor
        Habertürk Anasayfa