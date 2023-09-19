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        Haberler Spor Futbol Türkiye Kupası Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu - Futbol Haberleri

        Türkiye Kupası'nda 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu

        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu. 62 takımın mücadele edeceği ve tek maç eleminasyon sistemine göre yapılacak 1. Eleme Turu karşılaşmaları 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.09.2023 - 12:47 Güncelleme: 19.09.2023 - 12:47
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        Kupada 1. Eleme Turu eşleşmeleri belli oldu
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        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu kura çekimi, bugün TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda yapıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez'in yaptığı kura çekimine TFF Lig Yönetimi Direktörü Özcan Şepik ve Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın eşlik etti. Kura çekim törenine kulüp başkanları ve temsilcileri de katıldı.

        Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme turu müsabakalarına, Ön Eleme Turu maçları sonucu tur atlayan 14 Bölgesel Amatör Lig (BAL) ve TFF 3. Lig'den 48 olmak üzere toplam 62 takım katıldı. Müsabakalar tek maç eleminasyon sistemine göre 26, 27 ve 28 Eylül tarihlerinde oynanacak.

        Kura çekimi öncesi açılış konuşmasını gerçekleştiren TFF Amatör İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, Ziraat Türkiye Kupası'nın öneminin altını çizerek, "Ziraat Türkiye Kupası'nın 62. yılını idrak ediyoruz. 'Türkiye Kupası, Türkiye'yi kucaklıyor' sloganıyla 2012'den bu yana 81 ilde bu güzel oyun oynanıyor. BAL'da dahil olmak üzere 5 ligin bütün takımları bu dev sahneye çıkıyor. Bu ülke futbolu için çok önemli bir iş. Bugüne kadar büyük sürprizler yaşandı. Zaman içinde BAL takımlarının, 3. Lig ve 2. Lig takımlarının üst liglerdeki güçlü takımları elediğini, sürprizlere imza attığını gördük. Bunlar futbolun heyecanını artırıyor" ifadelerini kullandı.

        İŞTE EŞLEŞMELER:

        Siirt İlk Özel İdaresi Spor - Şırnak İdmanyurdu Spor

        Mardin 1969 Spor - TPAO Batman Petrol Spor

        12 Bingölspor - Elazığ Futbol Kulübü

        Malatya Arguvan Spor Kulübü - 3Gen Holding Elazığspor

        Kars 36 Spor - Doğu Bayazıt Futbol SK

        Muş 1984 Muş Spor - Onvo Ağrı 1970 Spor

        Sebat Gençlik Spor - 1954 Kelkit Belediyespor

        Pazarspor - Gümüşhane Sportif Faaliyetler

        Bayburt Özel İdare Spor - Amber Çay Eynesil Belediye Spor

        Merkür Jet Erbaaspor - Fatsa Belediyespor

        Sivas Dört Eylül Futbol - Amasyaspor Futbol Kulübü

        Çarşambaspor - Tokat Belediye Plevne Spor

        Adana 1954 Futbol Kulübü - Osmaniyespor Futbol Kulübü

        1922 Konyaspor - Talasgücü Belediye Spor

        M. Akif Ersoy Üniversitesi Spor - Tarsus İdman Yurdu

        Kumluca Belediyespor - Silifke Belediye

        Turgutluspor - Aliağa

        Karşıyaka - Bergama Sportif

        Bornova 1987 - Akhisarspor

        Bursa Yıldırım Spor - İnegöl Kafkas Gençlik Spor

        Balıkesirspor - Burhaniye Belediyespor

        Bigaspor - Bilecik 1969 Spor

        Hacettepe 1945 Spor Kulübü - Kırıkkalegücü Futbol SK

        Anadolu Üniversitesi Spor - Sincan Belediyespor

        Gölcükspor - Bartınspor

        Sapanca Gençlikspor - Darıca Gençlerbirliği

        Bulvarspor - Karabük İdmanyurdu Spor

        Çatalcaspor - Büyükçekmece Tepecik Spor

        Sultanbeyli Belediye Spor - Küçükçekmece Sinop Spor Kulübü

        Silivri Spor - Ergene Velimeşe Spor

        Edirnespor - Çorlu 1947 Spor

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