Ziraat Türkiye Kupası finalinin oynanacağı tarih belli oldu. Beşiktaş ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek zorlu mücadele öncesinde maçın oynanacağı stat Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi tarafından açıklandı. Peki, "Türkiye Kupası finali nerede oynanacak? ZTK finali Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman?" İşte Türkiye Kupası finali tarihi...