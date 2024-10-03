Türkiye'de kış saati uygulaması olacak mı? Saatler geri alınacak mı?
Avrupa ülkeleri Ekim ayında kış saati uygulamasına geçecek. Gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla saatlerin geri alınmasıyla yapılan bir düzenlemeye Türkiye dahil mi merak ediliyor. Bilindiği gibi ülkemizde 2016'dan bu yana kalıcı olarak yaz saati uygulaması kullanılmaktaydı. Peki Türkiye'de kış saati uygulaması olacak mı? Saatler geri alınacak mı?
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Türkiye’de kış saati uygulamasının olup olmayacağı merak edildi. 23 Eylül 2024'te gerçekleşen sonbahar ekinoksu ile birlikte, özellikle iş ve okul saatlerinde gün ışığından daha fazla faydalanmayı amaçlayan vatandaşlar "Saatler geri alınacak mı?" sorusunu sıkça sormaya başladı. İşte detaylar
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TÜRKİYE'DE SAATLER GERİ ALINACAK MI?
Türkiye’de kış saati uygulaması 2016 yılında yürürlükten kaldırıldı. 14 Mart 2016 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile yaz saati uygulaması yıl boyunca devam edecek şekilde düzenlendi.
UYGULAMA KULLANILMAYA DEVAM EDECEK
Bu karar, gün ışığından daha fazla faydalanma amacıyla alındı. Karara göre, saatler geri alınmayacak ve tüm yıl boyunca GMT+3 zaman dilimi kullanılmaya devam edecek.
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2016 YILINDA ALINAN KARAR NELERİ İÇERİYORDU?
2016 yılında yayımlanan Resmi Gazete kararı, Türkiye'de saatlerin geri alınması uygulamasını tamamen ortadan kaldırdı. Karar metninde, “Gün ışığından daha fazla yararlanmak amacıyla bütün yurtta 27 Mart 2016 Pazar günü saat 03.00'ten itibaren bir saat ileri alınmak suretiyle başlatılan yaz saati uygulamasının, her yıl, yıl boyu sürdürülmesine karar verilmiştir.” ifadesi yer alıyor. Yani, Türkiye artık kış saati uygulamasına geçmiyor.
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KIŞ SAATİ UYGULAMASI NEDİR?
Kış saati uygulaması, gündüz süresinin kısaldığı kış aylarında, sabahın erken saatlerinde gün ışığından daha fazla faydalanmak amacıyla saatlerin geri alınması anlamına gelir. Türkiye'de ise 2016’dan itibaren yaz saati uygulaması kalıcı hale getirildiği için, artık saatlerin geri alınması söz konusu değildir. Bu uygulama sayesinde, enerji tasarrufu sağlandığı ve iş hayatının daha verimli olduğu düşünülüyor.
SONBAHAR İLE BİRLİKTE GÜNLER KISALIYOR
23 Eylül'deki sonbahar ekinoksu ile birlikte Kuzey Yarımküre’de, yani Türkiye’de, günler kısalmaya ve geceler uzamaya başlar. Bu, kış mevsiminin habercisi olarak kabul edilir. Gecelerin uzaması ve havaların erken kararmasıyla birlikte kış saati uygulamasına geçme beklentisi artsa da Türkiye'de artık saatler geri alınmıyor.
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