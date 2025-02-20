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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplandı - İş-Yaşam Haberleri

        Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplandı

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Türkiye, üretim çeşitliliği ve giderek daha sofistike hale gelen üretim yapısı, güçlü altyapısı, gelişen AR-GE ekosistemi ve geniş yetenek havuzu ile büyük fırsatlar sunmaktadır" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 21:08 Güncelleme: 20.02.2025 - 21:08
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        Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu toplandı
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        Türkiye-Katar Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari ile iki ülke temsilcilerinin katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirildi.

        Bakan Şimşek, toplantının açılışında yaptığı konuşmada Katar heyetini ağırlamaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek, Türkiye ve Katar'ın, mükemmel siyasi ilişkilere sahip olduğunu, ekonomik ortaklığı daha da derinleştirmeye ve genişletmeye kararlı olduklarını bildirdi.

        İki ülkenin, birçok vesileyle örnek bir dayanışma sergilediğine işaret eden Şimşek, şunları kaydetti:

        "Şubat 2023 depreminin ardından verdiğiniz güçlü destek için bir kez daha teşekkür ederim. Liderlerimizin 2014 yılında başlattığı Yüksek Stratejik Komite, ilişkilerimizi yeni zirvelere taşımıştır. Türkiye-Katar ortaklığı, bölgesel barış, güvenlik ve refaha yönelik ortak çıkarlar üzerine inşa edilmiştir. Ortak Ekonomik ve Finansal Komite kapsamında teknik ekiplerimiz dün yeni iş birliği fırsatlarını ele aldı. Bu üst düzey diyaloğun amacı, Türkiye ve Katar arasındaki sağlam ve köklü ilişkileri güçlendirmektir.

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        Bu kapsamda birlikte çalışmaya karar verdiğimiz alanlar, karşılıklı yatırımların artırılması, stratejik sektörlerde işbirliğinin genişletilmesi, büyük projeler ve yeşil büyüme için finansmanın güçlendirilmesi, bankacılık ve finansal bağların kuvvetlendirilmesi, Merkez Bankaları arasındaki işbirliğinin derinleştirilmesi, konut ve gayrimenkul yatırımlarında işbirliğinin genişletilmesi, ihracat finansmanının güçlendirilmesi, ticaret fırsatlarının araştırılması, havacılık operasyonlarının daha etkin hale getirilmesi ve ekonomik reformlara ilişkin deneyim paylaşımı alanlarıdır. Ayrıca, üçüncü ülkelerde daha yakın işbirliği yapmaya ve ortaklıklarımızı genişletmeye istekliyiz."

        Bakan Şimşek, Türk müteahhitlerinin bölgede güçlü bir etki yarattığını anımsatarak, bu başarının üçüncü ülkelerde de sürdürülebileceğini dile getirdi.

        Türkiye'nin, üretim çeşitliliği ve giderek daha sofistike hale gelen üretim yapısı, güçlü altyapısı, gelişen AR-GE ekosistemi ve geniş yetenek havuzu ile büyük fırsatlar sunduğunu bildiren Şimşek, şunları söyledi:

        "Ayrıca, çeşitli sektörlerde cazip teşvikler sağlıyor ve Katarlı yatırımcıları bu fırsatları değerlendirmeye davet ediyoruz. 54 ülkeyi kapsayan Serbest Ticaret Anlaşmalarımız (STA) sayesinde, Avrupa Birliği de dahil olmak üzere 30 trilyon dolarlık bir pazara erişim sağlıyoruz ve bu da ülkemize korumacılığa karşı dayanıklılık kazandırmaktadır. Ayrıca, küresel ticarette parçalanmaların olduğu bu dönemde bölgesel entegrasyonun, kırılganlığa karşı en iyi koruma olduğuna inanıyoruz. Türkiye-Körfez İşbirliği Konseyi Serbest Ticaret Anlaşması (GCC FTA) müzakereleri bir süredir devam etmektedir. Bu sürecin ilerletilmesine verdiği destek için Katar'a müteşekkiriz. Bu toplantının güçlü ve stratejik ortaklığımızı daha da pekiştirmesini temenni ediyorum."

        Toplantı çerçevesinde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Katar Maliye Bakanı Ali Bin Ahmed Al-Kuwari arasında karşılıklı işbirliğine ilişkin protokol imzalandı.

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