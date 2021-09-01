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Millilerin 2022 FİFA Dünya Kupası heyecanı! Türkiye - Karadağ maçının muhtemel 11'i - Spor Haberleri

Türkiye - Karadağ maçının muhtemel 11'i

A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası elemeleri dördüncü maçında kritik virajda Karadağ'ı ağırlayacak. Beşiktaş Park'ta saat 21.45'te başlayacak maçı Fransız hakem Benoit Bastien yönetecek. Millilerde sakatlığı bulunan Halil Akbunar kadrodan çıkarılırken İngiltere'nin kararı nedeniyle Premier Lig'de top koşturan dört futbolcumuz da bu maçta yok! Şenol Güneş de zorlu mücadele öncesinde ilk 11'ini belirledi. İşte Milli Takımımızın Karadağ maçı 11'i

01.09.2021 - 09:51 | Güncelleme: FUTBOL

  • A Milli Futbol Takımımız, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu dördüncü maçında bu akşam Karadağ'ı konuk edecek. Beşiktaş Park'ta oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

  • Müsabakada, Fransa Futbol Federasyonundan hakem Benoit Bastien düdük çalacak. Bastien'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Hicham Zakrani ve Aurelien Berthomieu yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Jeremie Pignard olacak.

  • Ay-yıldızlı ekip, grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yenerken, üçüncü maçında sahasında Letonya ile 3-3 berabere kaldı. Milli takım, grupta 7 puanla lider durumda bulunuyor.

  • Karadağ ise 6 puan ve averajla Hollanda'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Grupta Norveç de 6 puana sahip. Grubun diğer maçlarında ise Litvanya ile Cebelitarık, Norveç ile de Hollanda karşı karşıya gelecek.

  • MUHTEMEL 11

     

    UĞURCAN

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