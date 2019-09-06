Türkiye Varlık Fonu (TVF) Başkanı Zafer Sönmez, Türkiye Jokey Lisansı'nın ihalesi konusunda doğru model için çalıştıklarını, yakında bununla ilgili gelişmeleri açıklayacaklarını söyledi. Sönmez NTV yayınında konuştu. Sönmez, ayrıca gündemlerinde TVF varlıklarını rehin etmenin,ipotek vermenin, seküritizasyon yapmanın olmadığını söyledi.

Yurt içinde at yarışları düzenleme, yurt içinde ve yurt dışında düzenlenen at yarışları üzerine yurt içinden ve yurtdışından müşterek bahis kabul etme hak ve yetkilerine ilişkin lisanslar TVF'ye devredilmişti.