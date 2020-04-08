TJK'dan yapılan açıklamada, 12 Nisan Pazar günü yurt dışı yarışlar üzerine oynanacak müşterek bahislerden elde edilecek gelirin, 'Biz bize yeteriz Türkiyem' sloganıyla başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na bağışlanacağı duyuruldu.7

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