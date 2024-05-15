Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk maçında Japonya ile karşılaşıyor. Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oynadığı 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi almıştı. Peki, "Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye - Japonya maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye-Japonya voleybol maçının oynanacağı tarih...