Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman? Milletler Ligi Türkiye - Japonya maçı hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi (VNL) maçı kapsamında Japonya ile karşı karşıya geliyor. Antalya etabında oynanacak ilk maçta Filenin Sultanları, Japonya karşısında resmi maçlarda üst üste 23. galibiyetini almak için parkeye çıkacak. Zorlu mücadele öncesinde Türkiye-Japonya voleybol maçının tarihi ve saati sporseverlerin gündemini meşgul etmeye başladı. İşte Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman sorusunun yanıtı...
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Filenin Sultanları, Milletler Ligi ilk maçında Japonya ile karşılaşıyor. Geçen yıl VNL'de ilk kez şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı oynadığı 15 karşılaşmada sadece 3 yenilgi almıştı. Peki, "Türkiye-Japonya voleybol maçı ne zaman, saat kaçta? Milletler Ligi Türkiye - Japonya maçı hangi kanalda?" İşte Türkiye-Japonya voleybol maçının oynanacağı tarih...
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TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin (VNL) Antalya etabındaki ilk maçında 15 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de Japonya ile karşılaşacak.
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TÜRKİYE-JAPONYA VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?
Türkiye-Japonya voleybol maçı TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.
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SON 22 KARŞILAŞMADA YENİLGİSİ YOK
Resmi karşılaşmalardaki son yenilgisini 28 Haziran 2023'te Bangkok'taki ligin üçüncü haftasının ilk maçında Japonya'ya karşı 3-2'lik skorla yaşayan A Milli Kadın Voleybol Takımı, o müsabakanın ardından VNL, CEV Avrupa Şampiyonası ve 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde oynadığı 22 maçta yenilgi yüzü görmedi. Mili takım, ilklerin yılı 2023'te üç kupa kazanmıştı.
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SANTARELLI'NİN HEDEFİ ARKA ARKAYA ŞAMPİYONLUK
A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın başına geçtiği 27 Aralık 2022'de duyurulan İtalyan başantrenör Daniele Santarelli, "Filenin Sultanları"nın başında çıktığı ilk organizasyon olan VNL'de şampiyon oldu.
Daha sonra milli takımla ilk defa Avrupa şampiyonluğu yaşayan İtalyan başantrenör, 2024 Paris Olimpiyat Oyunları Elemeleri'nde de millileri şampiyonluğa taşıdı. Milli takım, ayrıca bu başarıyla olimpiyatlara katılma hakkı elde etti.
Milli takım, Santarelli yönetiminde çıktığı 31 maçta 28 galibiyet aldı. Galibiyet serisini devam ettirmek isteyen Santarelli, bu yılın ilk turnuvasında yeniden ipi göğüsleyerek arka arkaya şampiyon olmayı hedefliyor.
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KAPTAN EDA KADRODA YOK
VNL'nin ilk haftasında mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın kadrosu da belli oldu. Kaptan Eda Erdem Dündar, sakatlığı nedeniyle Antalya etabında mücadele edemeyecek.
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Milli takımın kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
Pasörler: Cansu Özbay, Elif Şahin
Pasör çaprazları: Melissa Vargas
Smaçörler: Hande Baladın, Ebrar Karakurt, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Tuğba İvegin
Orta oyuncular: Zehra Güneş, Aslı Kalaç, Beyza Arıcı
Liberolar: Simge Aköz, Gizem Örge, Ayça Aykaç Altıntaş
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İLK HAFTA PROGRAMI
"Filenin Sultanları", ligin ilk haftasında 14-19 Mayıs'ta Antalya'da, ikinci haftasında 28 Mayıs-2 Haziran'da ABD'de, üçüncü haftasında da 11-16 Haziran'da Çin'de mücadele edecek.
16 takımın mücadele edeceği VNL'de üç hafta sonunda puan cetvelinde ilk 8 sırada yer alan takımlar, finallerde mücadele etme hakkı kazanacak.
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A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın VNL'nin ilk haftasında yapacağı maçların programı şöyle:
15 Mayıs Çarşamba (yarın):
20.00 Japonya-Türkiye
16 Mayıs Perşembe:
20.00 Hollanda-Türkiye
18 Mayıs Cumartesi:
20.00 İtalya-Türkiye
19 Mayıs Pazar:
20.00 Fransa-Türkiye