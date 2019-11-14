A Milli Takımımız, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 9. maçında sahasında İzlanda ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlılar, İzlanda maçında beraberlik halinde bile Andorra ile yapılacak son karşılaşma öncesi 2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmayı garantileyecek. Milliler, ilk 2 sırayı alan takımların Avrupa Şampiyonası'na katılacağı grupta 19 puan ve averajla lider durumda bulunurken, rakip İzlanda 15 puanla 3. sırada yer alıyor.

TÜRKİYE - İZLANDA

STAT: Türk Telekom Stadı

HAKEM: Anthony Taylor

SAAT: 20.00

YAYIN: TRT 1

TÜRKİYE: Mert, Zeki, Çağlar, Merih, Umut, Mahmut, Okay, Ozan Tufan, Hakan Çalhanoğlu, Cengiz Ünder, Burak Yılmaz

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Güneş

İZLANDA: Halldorsson, Palsson, Arnason, Sigurdsson, Skulason, Bödvarsson, Gylfi Sigurdsson, Bjarnason, Traustason, Sigthorsson, Finnbogason

TEKNİK DİREKTÖR: Erik Hamren

TÜRKİYE - İZLANDA MAÇI CANLI İZLE!

Türkiye'nin liderlik yolundaki en önemli rakibi ve aynı puana sahip Fransa ise sahasında Moldova'yı konuk edecek. Türkiye'nin yer aldığı grupta TSİ 22.45'te Fransa-Moldova ve Arnavutluk-Andorra maçları da oynanacak.

Grupta puan durumu şöyle:

Takımlar O G B M A Y Puan 1- Türkiye 8 6 1 1 16 3 19 2- Fransa 8 6 1 1 21 5 19 3- İzlanda 8 5 0 3 12 10 15 4- Arnavutluk 8 4 0 4 14 10 12 5- Andorra 8 1 0 7 1 16 3 6- Moldova 8 1 0 7 2 22 3

İZLANDA TERS GELİYOR

A Milli Takım, İzlanda ile 13. randevuda... Milliler, 11'i resmi biri özel olmak üzere İzlanda ile yaptıkları 12 maçta 8 kez sahadan yenilgiyle ayrıldı. 2 maç beraberlikle sonuçlanırken, ay-yıldızlı ekip 2 karşılaşmada rakibine üstünlük sağladı.

Yedisi İzlanda'da, 5'i Türkiye'de oynanan bu maçlarda İzlanda'nın attığı 23 gole, Türkiye 11 golle yanıt verdi.

İki takım arasında son olarak Haziran 2019'da Reykjavik'te oynanan maçı İzlanda 2-1 kazanmıştı.

577. KEZ

Türk Milli Takımı, 96 yıllık tarihinde 305'i resmi, 271'i özel 576 maçta, biri hükmen olmak üzere 220 galibiyet aldı, 134 defa berabere kaldı, 222 kez de rakiplerine yenildi.

Ay-yıldızlı ekip, 246'sı deplasmanda, 250'si evinde, 80'i de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 761 gol attı, kalesinde 823 gol gördü.

A Milli Takım, bugüne kadar 88 farklı ülke milli takımıyla mücadele etti. Milliler, 576 karşılaşmanın 495'ini Avrupa, 32'sini Asya, 23'ünü Amerika, 23'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

GÜNEŞ İLE 61. RANDEVU

A Milli Takım'ın başındaki ikinci dönemini geçiren Şenol Güneş yönetiminde 42'si resmi, 18'i özel 60 maç oynadı. Milli takım, Güneş ile çıktığı 60 maçta, 31 galibiyet, 14 beraberlik ve 15 yenilgi yaşadı.

Türkiye, Güneş yönetiminde 92 gol attı, kalesinde 54 gole engel olamadı.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın İzlanda maçı aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir),Sinan Bolat (Antwerp),Uğurcan Çakır (Trabzonspor),Altay Bayındır (Fenerbahçe)

Defans: Zeki Çelik (Lille),Nazım Sangare (Antalyaspor),Çağlar Söyüncü (Leicester City),Kaan Ayhan (Fortuna Düsseldorf),Merih Demiral (Juventus),Ozan Kabak (Schalke 04),Mert Çetin (Roma),Umut Meraş (Le Havre),Hasan Ali Kaldırım (Fenerbahçe)

Orta saha: Cengiz Ünder (Roma),Deniz Türüç, Emre Belözoğlu, Ozan Tufan (Fenerbahçe),Efecan Karaca (Aytemiz Alanyaspor),Mahmut Tekdemir (Medipol Başakşehir),Okay Yokuşlu (Celta Vigo),Yusuf Yazıcı (Lille),Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor),Hakan Çalhanoğlu (Milan),Ömer Bayram (Galatasaray)

Forvet: Burak Yılmaz (Beşiktaş),Enes Ünal (Real Valladolid)

5 YIL SONRA TT STADI'NDA

Ay-yıldızlı ekip, bu stattaki son maçını 16 Kasım 2014'te Kazakistan ile oynamış ve Burak Yılmaz (2) ve Serdar Aziz'in golleriyle 3-1 kazanmıştı.

Bu karşılaşma öncesinde ısınmak için sahaya çıkan Volkan Demirel, kale arkası tribününde bulunan bazı taraftarlarla gerginlik yaşamıştı. Bu gerginlik sonrasında ise Volkan Demirel, stadı terk etmişti.

Galatasaray ile Ajax arasında 15 Ocak 2011'de oynanan özel maçla hizmete giren 52 bin 650 kişilik statta, milliler daha önce yaptığı 7 maçtan 4'ünü kazandı, 2'sini yitirdi, birinde de berabere kaldı.

Bu karşılaşmalarda 11 gol atan Türkiye, kalesinde ise 9 gol gördü.