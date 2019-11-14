Bize zaferi getiren ve gruptaki avantajımızı elimizde tutmamızı sağlayan golün bir diğer kahramanı Burak Yılmaz da sorumuza ilk olarak o anki şaşkınlığını çok güzel anlatan bir şekilde "Abiiii" diyerek karşılık verirken şunları söyledi: "Top kaleye yavaş yavaş gittiği için kimse gelip müdahale etmesin diye çizgiye kadar topu bırakmadım. Ödüm patladı biri geliyor diye!"