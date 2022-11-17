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"EURO 2024 hayali ve gerçeği..." A Milli Futbol Takımı Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları - Spor haberleri

Türkiye - İskoçya maçı yazar yorumları

A Milli Futbol Takımı, özel maçta İskoçya'yı 2-1 yendi. Diyarbakır'ın ilk kez ev sahipliği yaptığı maçta galibiyeti Ozan Kabak ve Cengiz Ünder'in golleri getirdi. Spor yazarları, millierin İskoçya sınavını kaleme aldı

Giriş: 17.11.2022 - 09:30 | Güncelleme: ABONE OL

  • UĞUR MELEKE: ÜÇLÜ SAVUNMA TESTİNDE SINIFI GEÇTİK

    Dünya Kupası öncesi oluşan iki maçlık bu özel pencerede rakip seçimlerimiz bence iyi: FIFA sıralamasında hemen üstümüzde yer alan İskoçya ve Çekya, bizim için kesinlikle ölçü sayılacak rakipler. Dünkü rakibimiz Dünya 40’ıncısı İskoçya’nın kadro kalitesi aşağı yukarı bizim seviyemizde. Aynen bizim gibi Euro 2020’de grupları, Dünya Kupası elemelerinde de play-offları geçemediler.

  • Dün Diyarbakır’da sahaya çıkan iki takım da benzer formasyonla, 3-4-3 ile mücadele ettiler. Üçlü savunma deyince akla maalesef talihsiz Portekiz play-off’umuz geliyor: Kuntz’un öncesinde tek bir dakika dahi üçlüyü denemeden yılın en kritik maçına farklı formasyonla çıkması, sol kanat bekte Berkan’ı kullanması o gün için çok kötü kararlardı. 

  • İlk bir saatte gayet hareketliydik, duran toplarda Hakan-Ozan bağlantısı, hızlı çıkışlarda Cenk ve Cengiz’le fark yarattık. İki de güzel gol bulduk. Ancak bir Stefan Kuntz dönemi klasiği olarak dakikalar geçtikçe milli takım dağınıklaştı, hatlar koptu, futbolcular bağımsız ve bağlantısız bir görüntü sergilemeye başladı. (HÜRRİYET)

  • GÜRCAN BİLGİÇ: ŞIMARIKLIĞI ÜZERLERİNDEN ATMIŞLAR!

    Dünya Kupası'na "uzaktan" bakan iki milli takımın, maçı beklenen ciddiyetin üstünde oynadığını gördük. Arkadaşları tatil fotoğrafları ile haber gönderirken, bu konsantrasyonu göstermeleri önemliydi. Kuntz bildiğimiz gibi… Dörtlü devam ederken, üçlüye döndü. Bu kurgu içinde top bizde kaldı ama bek hücumları bir türlü sahne almadı. Zeki'yi oynatmak tamam da Fenerbahçe'de "müthiş ikili" haline gelen İrfan ile Ferdi'yi ayrı kanatlara göndermek Kuntz'un ezberi…

  • Sevindirici olan millilerimizin hiç heyecan yapmadan, panik üretmeden aynı ciddiyet ile taktik disiplini korumaları. Son iki grup maçının "utandıran" şımarıklığını atmışlar üstlerinden, hazırlık maçında bildiğimiz karakterlerine geri dönmüşler. Hakan, İrfan Can ve Cengiz üçlüsüne sahip olmak, her takımın hayali. (SABAH)

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