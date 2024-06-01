Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu! - Diğer Haberleri

Türkiye İşitme Engelliler Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü oldu! - Diğer Haberleri

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Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen şampiyonada üçüncülük maçında Türkiye ile İtalya karşılaştı. 49'uncu dakikada Ahmet Ergin, 63'üncü dakikada Mete Kılıç ve 90+5'inci dakikada Mert Ali Özen'in golleriyle Türkiye karşılaşmayı 3-1 kazandı. Ay yıldızlılar bu galibiyetle şampiyonada üçüncü oldu.

Türkiye, 2025 İşitme Engelliler Yaz Olimpiyat Oyunları (Deaflympics) kotası aldı. Şampiyonanın finalinde Ukrayna ile Fransa karşılaşacak.