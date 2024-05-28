Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Edebiyat Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan 'Kılavuz Dizisi'

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları’ndan 'Kılavuz Dizisi'

        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, yeni Kılavuz Dizisi ile geniş bir konu yelpazesine temel nitelikte, kısa ve özgün girişler sunuyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.05.2024 - 11:14 Güncelleme: 28.05.2024 - 11:14
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'ndan 'Kılavuz Dizisi'
        ABONE OL
        ABONE OL

        Alanlarında uzman yazarlarca kaleme alınmış eserlerden yapılmış yetkin çevirilerden oluşan Kılavuz Kitaplar, temel tezleri, antitezleri, tarihsel, felsefi, güncel gelişmeleri tartışarak açıklayan eserlerin yanında, çığır açmış düşünürleri ve bilim insanlarını da konu ediniyor.

        Dizi kapsamında okuyucularla buluşan ilk kitaplar, Spinoza ve Spinozacılık, Arkeoloji, Otizm, Ergenlik ve Kötülük başlıklarını taşıyor.

        Daha fazlasını öğrenmek isteyen ancak nereden başlayacağı konusunda yönlendirmeye ihtiyaç duyan gençlere, öğrencilere ve genel okuyucu kitlesine yönelik bu kolay okunur başvuru kitaplarının, güncel tartışmaları ve sorgulamaları aydınlatarak kuşatıcı bir bakış sağlayan, okurların rahat erişebileceği eserler olması hedefleniyor.

        REKLAM

        KILAVUZ DİZİSİ

        Spinoza ve Spinozacılık

        Gerek Tanrı anlayışı gerekse özgür irade konusunda sunduğu perspektif ile yüzyıllardır dikkatleri üzerine çeken Spinoza hakkındaki en yetkin monografilerden biri olan bu eser, felsefe tarihi dersleri veren ve düşünürün bütün eserlerinin Fransızca yeni basımının editörü olan Pierre-François Moreau tarafından kaleme alındı.

        Arkeoloji

        Paul Bahn’ın eğlenceli bir dille ve karikatürler eşliğinde, arkeologların geçmişi keşfetmek ve insanların nasıl yaşadığını değerlendirmek için kullandıkları yöntemleri aktardığı Oxford Üniversitesi Yayınları’nın bu kısa giriş kitabı, geleneksel arkeolojiden bilime dayalı arkeolojiye geçiş sürecini özetlerken, yeni bilimsel ve teknolojik gelişmelerin uygulamada sağladığı büyük kolaylıklara da işaret ediyor.

        REKLAM

        Otizm

        Herkes otizmi duymuştur, ancak otizm hakkında gerçekte pek az şey biliyoruz. Alanın kurucu araştırmacılarından yazar Uta Frith, Oxford Üniversitesi Yayınları’nın bu kısa giriş kitabında, kişilere ve ailelere çok ağır bir yük getiren bu bozukluğun sinirbilim, psikoloji, genetik ve beyin gelişimiyle ilişkisini kurarken herkesin aklındaki sorulara da tüm kapsamıyla yanıt veriyor.

        Ergenlik

        Ergenlik ebeveyn, öğretmen ve eğitimciler için büyük önem taşıyan fırtınalı ve sıkıntılı bir devir. Bu karmaşık evreyi basite kaçmadan ele alan Peter K. Smith, bu kitapta klasik kuramlarla birlikte son dönemdeki modern araştırmaları da ele alıyor. Oxford Üniversitesi Yayınları’nın bu kısa giriş kitabı, ergenliği biyolojik, kültürel ve tarihsel bağlamı içeren çok çeşitli boyutlarıyla incelemesi bakımından da dikkat çekiyor.

        Kötülük

        Filozofların ve siyaset bilimcilerin kötülük kavramına dair görüşleri eşliğinde kötülüğün sistematik bir analizine girişen Luke Russell, kavramı toplumsal bileşenleriyle beraber felsefi ve psikolojik açıdan çözümlüyor. Seri katiller, teröristler, savaş suçluları gibi ünlü “kötülük” örneklerini irdeleyerek aşırı kötülüğü sıradan kötülükten ayıran sınırların keşfine çıkıyor. Oxford Üniversitesi Yayınları’nın bu kısa giriş kitabı bizi kötülüğü daha derinlikli şekilde anlamaya yönlendiriyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları
        #Kılavuz Dizisi
        #haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        Parçalanmış ceset vahşetinde flaş gözaltı!
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak
        "Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda"
        "Vergide adalet ve etkinliği artıracak ilave adımlar yolda"
        Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
        Çocukların üzerine benzin döküp yakmaya çalıştı
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        Victor Nelsson ateş püskürdü!
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        İspanya, Filistin'i resmen tanıdı
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Traktörle bana çarptı!" Komşuların tilki kavgası!
        "Lükste satış stresi yok"
        "Lükste satış stresi yok"
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Uzun namlulu silahlarla taradılar! 3 gün önce işe başlamıştı!
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        Icardi ilk 10'da! İşte Avrupa'nın en golcüleri
        TMSF'den satılık yalı
        TMSF'den satılık yalı
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        "Kızım bana saldırıp, balkona kilitledi"
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Yıldıza yer açılıyor! 13 milyon Euro...
        Bodrum'da evlendiler
        Bodrum'da evlendiler
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        İsrail, Refah'ı hedef almayı sürdürüyor
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Rekor yakalama! Değeri 1 milyar TL!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Kadrosuzluktan emekli askerlere müjde!
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Haftada 55 saat üzerinde çalışanlarda ve kısa boylularda o risk artıyor
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Kızıl maskenin gücü adına!
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Hangisi daha kirli: Banyo mu mutfak mı?
        Habertürk Anasayfa