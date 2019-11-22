22 KASIM 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Türkiye İran sınırında peş peşe depremler meydana geldi. Kısa süreli paniğe neden olan depremlerde şimdilik herhangi bir can veya mal kaybı gerçekleşmedi. AFAD depremin büyüklüğünü 3.5 olarak belirtirken, Kandilli Rasathanesi 3.7 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesi ve AFAD Akdeniz depremine ilişkin verileri aktarmaya devam ediyor. İşte 22 Kasım son deprem listesi...
TÜRKİYE İRAN SINIRINDA DEPREM AFAD VERİLERİ
— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 22, 2019
KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER - 22 KASIM EN SON NEREDE DEPREM OLDU?
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği ---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- -------------- 2019.11.22 13:41:45 38.0107 44.7483 14.3 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel 2019.11.22 12:32:17 38.3860 41.0278 10.1 -.- 2.1 -.- GULEC-KULP (DIYARBAKIR) İlksel 2019.11.22 11:39:52 37.5607 29.1558 5.0 -.- 1.4 -.- AYDOGDU-TAVAS (DENIZLI) İlksel 2019.11.22 11:29:49 39.6807 27.8498 11.1 -.- 2.0 -.- KABAKDERE-(BALIKESIR) İlksel 2019.11.22 10:08:01 39.3220 28.2775 4.2 -.- 2.1 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.22 09:59:03 37.9265 34.7575 0.0 -.- 1.6 -.- GUMUSLER-(NIGDE) İlksel 2019.11.22 09:49:51 37.8603 29.0222 5.0 -.- 1.6 -.- KUMKISIK-(DENIZLI) İlksel 2019.11.22 09:20:22 36.6225 28.8700 24.1 -.- 2.9 -.- FETHIYE KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.22 08:40:41 37.2542 36.3695 13.9 -.- 2.3 -.- BOSTANLAR-DUZICI (OSMANIYE) İlksel 2019.11.22 07:46:26 39.1343 40.5003 7.9 -.- 1.8 -.- BOYALI-ADAKLI (BINGOL) İlksel 2019.11.22 07:36:44 37.0062 28.2302 17.2 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel 2019.11.22 06:33:02 39.3290 28.2797 9.4 -.- 2.7 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.22 06:20:57 38.7145 38.2395 8.8 -.- 2.3 -.- ASAR-ARGUVAN (MALATYA) İlksel 2019.11.22 05:37:33 39.1847 28.1983 9.0 -.- 1.5 -.- AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel 2019.11.22 05:14:35 37.9377 44.5708 10.0 -.- 2.6 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
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