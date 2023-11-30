Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Türkiye ve yakınında meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli tarafından duyurulan verilere göre 30 Kasım Perşembe günü Türkiye - İran sınır bölgesinde deprem oldu. İşte 30 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...