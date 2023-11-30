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        Haberler Gündem Türkiye - İran sınır bölgesinde deprem! 30 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile deprem mi oldu, , nerede ve kaç büyüklüğünde?

        Türkiye - İran sınır bölgesinde deprem! İşte 30 Kasım Kandilli ve AFAD son depremler listesi

        Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi 30 Kasım günü için yayınlandı. Kandilli Rasathanesi tarafından açıklanan verilere göre 30 Kasım günü Türkiye - İran sınır bölgesinde deprem meydana geldi. İşte 30 Kasım 2023 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.11.2023 - 08:33 Güncelleme: 30.11.2023 - 08:33
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        • 1

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi her gün güncelleniyor. Türkiye ve yakınında meydana gelen son dakika depremlerin merkez üssü, saati ve büyüklüğü AFAD ve Kandilli tarafından paylaşılıyor. Kandilli tarafından duyurulan verilere göre 30 Kasım Perşembe günü Türkiye - İran sınır bölgesinde deprem oldu. İşte 30 Kasım 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile meydana gelen depremler...

        • 2

          TÜRKİYE-İRAN SINIRINDA DEPREM!

          Kandilli tarafından yayınlanan bilgilere göre saat 02:29'da Türkiye-İran sınır bölgesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

        • 4
        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
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