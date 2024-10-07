Türkiye Innovation Week'e geri sayım başladı

REKLAM advertisement1

Ticaret Bakanlığı’nın desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye Innovation Week 2024 (TIW24), 10-12 Ekim’de 11’inci kez kapılarını açıyor.

Haliç Kongre Merkezi’nden düzenlenecek etkinliğin bu yılki ana teması: “Out of the Box: Human, Culture, Model” olarak belirlendi.

Etkinlik öncesinde “Anadolu Buluşmaları” adı altında İzmir, Bursa ve Gaziantep’te genç girişimcilerle bir araya gelindi. Bu etkinliklerde 60 üniversite öğrencisi inovasyon ekosistemini geliştirmek adına fikirlerini anlatma olanağı buldu.

TİM Başkan Vekili Kutlu Karavelioğlu, Türkiye Innovation Week’e nasıl hazırlandıklarını ve girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi için yıl genelinde yaptıklarını anlattı. Türkiye’nin inovasyon ekosisteminin geliştirilmesi için gençlere hangi olanakların sağlanması gerektiği ve genç bireylerin, inovasyon süreçlerine nasıl daha etkin bir şekilde dahil olabilecekleri sorularına yanıt bulmaya çalıştıklarını belirten Karavelioğlu, "Amacımız; bireylerin, kültürlerin ve iş modellerinin yenilikçi fikirlerle dönüşümünü sağlamak, sürdürülebilir başarıya ulaşmalarına katkıda bulunmak" dedi.

Karavelioğlu, girişimci sayısının arttığı ülkelerde teknolojinin daha hızlı geliştiğini de kaydederek, "Buna bağlı olarak işsizlik oranları daha hızlı geriliyor. Türkiye’nin gelişmesi girişimciden, girişimciliğin gelişmesi inovasyondan geçiyor. Türkiye Innovation Week, girişimciliğin gelişmesi için gençlerimize yol gösterirken, Türkiye’nin gelişmesine de katkı sunuyor" ifadelerini kullandı.