Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Gündem Güncel Türkiye, İbrahim ve Ayşe'nin aşklarını izledi

        Show TV'nin sevilen programı Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme’de görülmemiş aşk!

        Afyon Dinar'dan gelen İbrahim Orzum'un hikayesi yüreklere dokundu, Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. 16 yıl önce askerdeyken telefonda tanıştığı Ayşe'nin sesine aşık olan İbrahim; Ayşe ile kaçarak evlendiklerini söyledi

        Kaynak
        Habertürk TV
        Giriş: 05.12.2023 - 10:21 Güncelleme: 05.12.2023 - 10:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Türkiye, İbrahim ve Ayşe'nin aşklarını izledi
        ABONE OL
        ABONE OL

        16 yıl çok mutlu bir evlilik geçirdiklerini, son aylarında eşinin Gaziantep’e ailesinin yanına gitmek istediğini ve sonrasında ailesinin eşinin aklını karıştırdıklarını söyledi.

        İbrahim, eşinin ailesinin yanından geldikten sonra “Babamın emekli maaşını almak istiyorum” diyerek kendisinden boşandığını söyledi. 3 çocukları olduğunu söyleyen İbrahim, 6 aydır çocuklarını görmediğini, karısına da halen çok aşık olduğunu söyledi. Gözyaşları içerisinde karısı Ayşe'ye seslenen İbrahim'in aşkı stüdyoyu adeta hayrete düşürdü.

        Ayşe programa telefonla bağlanmak üzereyken ailesinin baskısı yüzünden bağlanmadığının ihbarı geldi. İbrahim’in annesi telefonla programa bağlanarak torunlarını görmek istediğini söyledi. Gözü yaşlı oğlunun haline üzülen anne; gelininin evlilikleri boyunca yanlışları olsa da Ayşe'nin İbrahim'e dönmesini istedi.

        Ayşe ve İbrahim barışacak mı? Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de ekrana gelmeye devam edecek. Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme hafta içi her gün saat 15.00'de canlı yayınla Show TV'de.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İstanbul'a güzel haber... Dünkü sağanakla doluluk oranı ne kadar arttı?
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        İran-Ağrı kara yolunda sis faciası!
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Yapay zeka, eğitim dünyasında tartışmalara konu oluyor
        Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkıyor!
        Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkıyor!
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        Otomotivdeki tarihi rekorun 5 sebebi!
        "Sihirli değnek"
        "Sihirli değnek"
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Kiracıyı öldürüp garaja gömmüşlerdi! Katil çiftin cezası belli oldu!
        Gişeleri diriltti
        Gişeleri diriltti
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Google'ın Deprem Uyarı Sistemi nasıl çalışıyor? İşe yarıyor mu?
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Netanyahu'ya 'evine dön' çağrısı
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        Krunic transferinde sıcak gelişme!
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        46 bin deprem konutunun teslimatı başlıyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Beyaz Saray Kongre'yi uyardı: Para tükeniyor
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Bu iller için yağmur uyarısı
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Depremzedenin prim borçları ertelendi
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        "Kartal'a cesaret ve takviye"
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Putin: Türkiye ile ortaklık en yüksek düzeyde
        Habertürk Anasayfa