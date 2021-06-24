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Dünyada 48 ülkede dijital reklamcılığın gelişmesi için faaliyet yürüten IAB (Interactive Advertising Bureau)’nin Avrupa merkezi olan IAB Europe’un bu yılki yönetimine IAB Türkiye Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Mahmut Kurşun tarafından temsil edilen IAB Türkiye üst üste 5'inci kez seçildi.

Yapılan açıklamaya göre, IAB TR Yönetim Kurulu üyesi Dr. Mahmut Kurşun önümüzdeki iki yıl için IAB Avrupa’nın Yönetim Kurulu Üyeliğine tekrar seçilirken, 3 ayrı grup üzerinden işleyen seçim sisteminde, IAB TR’nin içinde bulunduğu grupta IAB İtalya seçilemedi.

Öte yandan, IAB Avrupa'nın iki yıl boyunca üç temel alana odaklanacağı ve bu alanların da; sektörel politika savunması ve düzenlemeler, kurumsal çerçeveler ve davranış kuralları ve endüstri programları olduğu açıklandı.

Önümüzdeki iki yılda IAB Avrupa’nın yönetiminde görev alacak isimler ise şu şekilde açıklandı;

-Allan Sorensen, EU Policy Officer – Danske Medier / COO – IAB Danimarka

- Jon Mew, CEO – IAB UK

- Luis Marinho Falcão, Opersayon Direktörü – IAB Portekiz

- Dr. Mahmut Kurşun, Yönetim Kurulu Üyesi – IAB TR

- Nicolas Rieul, Başkan – IAB Fransa

- Reyes Justribo, Genel Müdür – IAB İspanya

- Suzanne McElligot, CEO – IAB İrlanda

- Thomas Duhr, VP– Bundesverband Digitale Wirtschaft (BVDW) e.V. IAB Almanya

- Tim Geenen, Yönetim Kurulu Üyesi – VIA Hollanda

- Włodzimierz Schmidt, CEO & Yönetim Kurulu Başkanı – IAB Poland

'EN BÜYÜK PAYI DİJİTAL ALDI'

Konu ile ilgili görüşlerini paylaşan Dr. Mahmut Kurşun, "Dijital tüm dünyada etkisini ve büyümesini sürdürüyor. Türkiye de bu alanda en dikkat çeken ülkelerden biri. Geçtiğimiz aylarda açıklanan Türkiye’de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları Raporu’na göre dijital 2020’de, yüzde 54’lük pay ve yaklaşık 7.5 milyar TL yatırım ile en büyük payı alan mecra konumuna geldi ve Avrupa’nın en büyük 10 dijital pazarından biri oldu" dedi.

2020’de Türkiye'nin, Dijital Reklam Yatırımlarında Avrupa’da en fazla büyüyen ülke olduğunu kaydeden Kurşun, "Avrupa çapında en başarılı dijital çalışmaların ödüllendirildiği MIXX Awards Europe 2021’de toplam 19 kategoride 12 ödül alarak yine yaratıcılığımızı ve bu konudaki bilgi birikimimizi gösterme şansı bulduk. IAB TR olarak dijitalin Türkiye’de gelişimi, küresel standartların yaygınlaşması için faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Türkiye’deki deneyimlerimizi Avrupa ile paylaşmaktan, Avrupa’da yaşanan gelişmeleri Türkiye’ye taşımaktan, Avrupa’daki kuralların, standartların oluşmasına katkı sağlamaktan dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.