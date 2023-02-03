Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık ve TG EXPO Fuarcılık Genel Müdürü Cem Şenel, 15-17 Mart 2023 tarihlerinde Yeşilköy İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek olan “BETON 2023 Hazır Beton Kongresi ve Fuarı” öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, basın toplantısında ve ardından gazetecilerle yaptığı özel röportajda inşaat sektörünün son durumuyla ve hedefleriyle ilgili açıklamalar yaptı.

THBB Başkanı Yavuz Işık, inşaatın 2022 yılının üçüncü çeyreğindeki yüzde 14’lük daralma oranının son dönemlerdeki en yüksek gerilemeye işaret ettiğinin altını çizerek, "İnşaat sektöründeki dalgalı faaliyet düzeyi ve özellikle sektördeki güvenin yükselmemesi en önemli sorundur. İnşaat sektörü hâlâ gerçek potansiyelini ortaya koyamamaktadır. 2023 yılı açısından sevindirici ve bizi umutlandıran ilk veri TÜİK’in ekonomik güven endeksinde, inşaat sektörü aktörlerinin alınan kayıtlı siparişlerinin arttığını söylemesi olmuştur. Ocak ayındaki değer son 28 ayın en yüksek değeridir. Konut satış rakamlarında geçen yılın aralık ayında bir hareketlilik gördük ve bu hareket 2023 yılının ilk çeyreğinde de devam edecek, ancak rakamlar bize başka bir sorunu işaret etmektedir. Aralık ayı itibarıyla ipotekli konut satışlarındaki yüzde 52’yi bulan azalma, konut sektöründe finansmana erişimin ne derece önemli olduğunu göstermektedir" dedi.

"ARALIK AYINDA KONUT SATIŞINDA CİDDİ ARTIŞ VAR"

Yavuz Işık, "İlk Evim İlk İşyerim' ve 'Yeni Evim Konut Finansman Programı' kampanyalarının sektörü nasıl bir etki ettiğiyle ilgili sorumuzu, "Aralık ayında ciddi bir artış var. Projelerin temeli atıldı. İnşaat sektörüne katma değer kazandırdı. Önümüzdeki aylarda bunu çok daha fazla hissedeceğiz. Aralık ayında konut satışında da ciddi bir artış olmuş. Birinci elde 77 bin, ikinci elde 130 bin olmuş. Aralık ayı oldukça iyi geçmiş. İskan ve inşaat ruhsatında azalma olsa da trendin beraber hareket etmesini isteriz. Özellikle bu 500 bin konut projesi çok heyecan verici. Öbür kampanya firmaların yapacağı, bakanlığın destek vereceği bir proje. Özellikle finans tarafında hükümetin ortaya koyacağı düşük faizle konut sahibi olunabilmesi için önümüzdeki aylarda bekliyoruz. Türkiye'nin buna ihtiyacı var. Yurt dışında da durum böyle. İnşaat yapacak firma bulamıyorlar. Kanada'da konut satışları durduruldu. Arz tarafını güçlendirmediğiniz takdirde fiyatlar artıyor. İnşaatta talebe karşılık vermeliyiz" diyerek yanıtladı.

"BAKANLIKLAR SEKTÖRÜ CANLANDIRMAYA YÖNELİK ADIMLAR ATIYOR"

Beton sektörünün, hem Türkiye’de inşaat sektörünü hem de Ukrayna başta olmak üzere, Ortadoğu, BDT Ülkeleri gibi yeni yapılanma sürecindeki ülkelerde ihracat hedeflerini büyüttüğünü söyleyen Yavuz Işık, "İlk Evim İlk İşyerim', 'Yeni Evim Konut Finansman Programı' gibi uygulamalar ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın, Maliye Bakanlığımızın konut sektörünü canlandırmaya yönelik adımlarını görüyoruz ve canı gönülden alkışlıyoruz. Hiç kuşkusuz 2023 yılı her sektörde olduğundan çok daha fazla inşaat ve konut sektörü açısından finansman odaklı olacaktır. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız farklı finansman modellerini hayata geçirdikçe inşaat sektörü tırmanışa geçecektir. Hazır beton sektörünün 2022 yılını, 2021 yılındaki 105 milyon m3'lük seviyesine yakın bir üretimle kapattığını tahmin ediyoruz. 2023 yılında ise reel bazda yüzde 10’luk bir büyümenin gerçekleştirilmesi, inşaat sektörünün potansiyeli ile karşılaştırıldığında hiç de zor değildir. Bunun için inşaat sektörü oyuncularının önlerini görmeleri gerekmektedir. Çevre ve Ticaret Bakanımızın girişimleri ve Maliye Bakanlığının desteği ile uygulamaya konulan programlar sektörde bir heyecan yarattı. İnşallah enflasyon ve maliyetler kısmında kazanılacak başarılar sonrasında inşaat sektörü 2023 yılını hedefine varmış bir şekilde kapatacaktır" diye konuştu.

"UKRAYNA, SURİYE, LİBYA VE IRAK'IN YENİDEN İNŞASI İÇİN HAZIRIZ"

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, savaş nedeniyle hasar alan Ukrayna, Suriye, Irak ve Libya'nın yeniden inşası için Türk inşaat sektörünün hazır olduğunu söyledi ve şu ifadeleri kullandı:

"Olası bir talepte santraller kuracağız. Ekipmanlar hazır, personel hazır. Oradaki iş hacmini yüzlerce milyar dolar olarak ifade etmek mümkün. Taş üstünde taş yok, oradaki zararı net olarak bilmiyoruz. İnşaat işi 1 yılda, 3 yılda, 5 yılda bitecek gibi değil. Belki 10 yıl sürecek. Türk firmaları orada konumlanacak. İhtiyaca cevap verecek. Bizden bu işi daha iyi yapacak teknolojiye, birikime sahip başka hiçbir ülke yok. Biz teknoloji olarak da sermaye olarak da hazırız, oraya gitmeye de hazırız. Bazı ülkelerin oraya gidecek cesaretleri de yok, paraları da yok.

Ukrayna'da zararın büyüklüğünü bilemiyoruz. Kamu binalarından, askeri binalarında, altyapılarında büyük hasarlar var. Bunların hepsi inşaatla olacak. Suriye'de de büyük bir pazar var.

Ukrayna, Avrupa ülkeriyle ilişkili, oradan fonlanacaklar, oraya ciddi bir sermaye akışı olacak. Suriye için aynı şeyi söylemek mümkün değil. Bu işin finansmanı konusunda şüpheliyim, biz değişik finansman modelleri bulacağız. Türk inşaat, beton, çimento firmaları orada sorumluluk alacaktır. Aynı şeyi Libya için de söylüyorum."

"RUSLAR DA TEKNOLOJİMİZDEN İSTİFADE ETMEK İSTİYOR"

Rusya da zarar gördü. Onlar bizim bu işte iyi olduğumuzu biliyorlar. Rusya'dan beton birliği diye bir heyet gelip burada bizim teknolojimizden istifade etmek istiyor. Savaş bittikten sonra tespit yapılacak. Bu işe en çabuk entegre olacak olan Türk firmalarıdır."

"YÜZDE 10'LUK BÜYÜME BEKLİYORUZ"

Işık, beton sektöründe 2023 yılındaki büyüme tahminleriyle ilgili, "Yüzde 10'luk büyüme bekliyoruz, hem ciro hem hacim anlamında. Seçim var ama politika bizi etkilemez. Ekonomik konjonktür önemli, döviz tutulursa enflasyon azalırsa bizim işimiz daha da artar. Yüzde 10'un da üzerine çıkabiliriz" dedi.

REKABET'İN AÇTIĞI SORUŞTURMALAR

Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Başkanı Yavuz Işık, Rekabet Kurumu'nun bazı beton firmalarıyla ilgili açtığı soruşturmalar konusunda, "Enflasyonla ciddi bir mücadele var. Ticaret Bakanlığı ve Rekabet Kurumu da bunun için de devrede. Maliye Bakanlığı, bütün tesisleri gezdi. Daha sonra Rekabet Kurumu, hem beton hem çimento sektöründe araştırmalar yaptı. Henüz sonuç çıkmadı, biz de bekliyoruz. Birçok şirket kotaya girdi. Bağımsız bir kurum tabii ki Rekabet Kurumu... Hukuka aykırı bir şey varsa cezalandırsın" ifadelerini kullandı.

KONUT FİYATLARININ ARTIŞINDA BETONUN PAYI NE?

Müteahhitlerin beton fiyatlarının yükselişiyle ilgili eleştirilerilerinin hatırlatılması üzerine Yavuz Işık, "TÜİK rakamlarına göre beton fiyatları yüzde 240 artmış. Ankara'da m3 bin lira, İstanbul'da bin 300-bin 400 lira. Çimento da o şekilde arttı. Üretici fiyat endeksi yüzde 93-94. Neden beton daha çok arttı? Çimento fiyatındaki artış, elektrik, akaryakıttaki artış ve asgari ücrete gelen zamlar fiyatları artırdı. Burada herhangi bir manipülasyon söz konusu değil. Sürekli denetleniyoruz. 800 tane beton firmasının hangi birisini bir araya getirip ortak fiyat yaptıracaksınız?" dedi.

"HEM ENERJİ FİYATLARI YÜKSELDİ HEM DÖVİZ KURU ARTTI"

Beton fiyatlarındaki artışı, enerji fiyatları ve asgari ücret artışına bağlayan Işık, "Toplam inşaatın içinde betonun payı yüzde 6'dır. Çimentocular yüzde 4 diyorlar ama değil, çünkü sadece betonu baz alıyorlar. Oysa harç yapılır, duvar döşenir... Hepsinde çimento kullanılır. Yani yüzde 4'ten fazladır. Müteahhitler ve çimento arasında şöyle bir rekabet var; birisi diyor ki sen geçen yıl 1 milyona sattığın konutu, bugün 3-4 milyona satıyorsun, ben de diyor 250 liraya sattığım çimentoyu bin 500 liraya satıyorum. Hepimiz bu işten etkilendik diyorlar.

Biz enerji bağımlısı bir ülkeyiz. İthalat yapıyoruz, dövizle ödüyoruz. 7,5 lirayken bugün 19 lira olmuş. Sadece enerjideki artıştan değil döviz artışı da var. İşin özü bu.

"ÇİMENTOCULAR İNDİRİM YAPARSA BİZ DE YAPARIZ"

Elektriğe gelen indirim yüzde 12-13 olarak yansıyacak. Biz tabii ki kullanıyoruz ama asıl kullanan çimento sektörüdür. Eskiden yüzde 60 olan pay, yüzde 80'e çıktı. Onlar indirim yaparsa biz de indirim yapacağız. Çimentocular yüzde 10 indirim yaparsa biz de hemen yaparız." dedi.

"YENİ EVİM KAMPANYASINA 330 BİN TALEP VAR"

Işık, orta gelirli vatandaşlar için hayata geçirilen Yeni Evim kampanyasına 330 bin talep olduğunu kaydederek, "Orta gelir için yapılan konut kampanyasına 330 bin talep var, bakanlıkla görüştük. Konut üretiminde yeterli talep alınamazsa şartlar yumuşatılabilir. Kampanya öncesi araştırma yapılıp ona göre şartlar oluşturulmuş. Alt gelir grubu için hazırlanan kampanyada 500 bin ev için 5 milyon talep geldi, bunda da böyle olmaması için kampanya bu şekilde hazırlanmış" diye konuştu.

'BETONLAŞMA' ELEŞTİRİLERİLERİ İÇİN NE DEDİ?

"Kendisine bağlı 200’den fazla alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep yaratan konumunda olan inşaat sektörü, bu konumuyla Türk ekonomisinin itici gücüdür" şeklinde konuşan THBB Başkanı Yavuz Işık, şu bilgileri verdi:

"Hazır beton sektörü, inşaat sektörüne girdi sağlayan en önemli koldur. Ülkemiz gelişen, buna bağlı olarak da ihtiyaçları artan bir ülke konumundadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi, gelişimin ana ekseninde ise kaçınılmaz olarak inşaat yer almaktadır. Barajlar, enerji üretim tesisleri, yollar, havaalanları, kentsel mekânlar, fabrikalar, hastaneler ve diğer tüm yaşamsal mekânlar ile o mekânları yaşanılır kılabilecek tüm altyapının ilk adımı inşaatla atılmaktadır. Son yıllarda 'betonlaşma' diye başlayan söylemlerin yaygınlaştığına şahit oluyoruz. Hatalı kentleşme ve hatalı yapılaşmadan kaynaklanan sorunları, en önemli taşıyıcı yapı malzemesi olan ve hayatımızın her anına temas eden betona ve beton üreticisine yüklemek doğru olmayacaktır. THBB olarak betonun çevreyle ve toplumla uyumunun en doğru şekilde sağlanmasını son derece önemsiyoruz.

Bu amaçla düzenlediğimiz Mimarlık Ödülleri önemli bir görevi yerine getirmekte, nitelikli yapıları örnek olarak sunarak topluma fayda sağlamaktadır. Bugüne kadar düzenlediğimiz onlarca bilimsel kongre, fuar ve yüzlerce teknik seminer, Türkiye’deki sektörel öz denetimin ilklerinden biri ve belki de en başarılı örneği olan KGS sistemimiz, tüm dünyaya hizmet verir hâle gelen Yapı Malzemeleri Laboratuvarımız, sektörümüzün insan kaynağı gücünü artıran Mesleki Yeterlilik Merkezimiz ve eğitimlerimiz sayesinde sektörümüzün teknolojik ve bilimsel seviyesini yükseltirken ülkemizde kaliteli beton üretimine ve bununla doğru orantılı olarak kaliteli yapılaşmaya büyük katkıda bulunuyoruz.”

Türkiye Hazır Beton Birliği’nin tüm dünyada kalite, Ar-Ge ve İnovasyon konusunda en yetkin birlik olduğunu söyleyen Yavuz Işık, “Ulusal ve uluslararası bütün platformlarda ülkemizi temsil ederek üyesi olduğumuz Avrupa Hazır Beton Birliği (ERMCO) ile sektörümüzü ilgilendiren gelişmeleri takip ediyor, politikalara yön veriyoruz. 1991 yılından bu yana tam üyesi olduğumuz, dünyada hazır beton alanındaki en büyük uluslararası kuruluş olan Avrupa Hazır Beton Birliğinin (ERMCO) Başkanlığını yaparak 2016-2020 yıllarında ülkemizi gururla temsil ettik; ülkemizin, sektörümüzün ve üyelerimizin sesinin Avrupa’da duyulması için çalıştım. ERMCO Yönetim Kurulu üyesi olarak hâlâ uluslararası platformlarda sektörümüzü etkin bir şekilde temsil etmeye, yenilikleri ülkemize kazandırmaya ve Türk hazır beton sektörünün deneyimlerini uluslararası paydaşlarımıza aktarmaya devam ediyorum” dedi.

"SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, ÇEVRECİ BETON, KARBON SALINIMI GİBİ GELİŞMELERLE SEKTÖRDE FARKINDALIK ARTIYOR"

Betonun sürdürülebilir olmasının gelecek için önemli olduğunu anlatan THBB Başkanı Yavuz Işık, “Beton ulaşılabilir, dayanıklı ve kolay şekil verilebilen bir malzeme olmasının yanı sıra, aynı zamanda sürdürülebilir bir malzeme olarak da ön plana çıkmaktadır. THBB olarak İsviçre merkezli Beton Sürdürülebilirlik Konseyi (The Concrete Sustainability Council) üyesi olduk ve dünyada sektörümüz açısından en üst seviye sürdürülebilirlik belgelendirme modelini ülkemize kazandırdık. Böylece ülkemizdeki beton, çimento ve agrega üretim tesislerinde sürdürülebilirlik performanslarının artması için büyük çaba gösteriyoruz. Karbondioksiti emen beton, Perlitin kullanıldığı 'Yeşil Beton' dediğimiz çevreci beton gibi gelişmeler, sektörümüzde sürdürülebilirliği ve farkındalığı arttırıyor” şeklinde konuştu.

RAKAMLARLA BETON SEKTÖRÜ

Beton sektörüne yönelik rakamları da açıklayan Yavuz Işık, “Temsilcisi olduğumuz hazır beton sektörü, Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından çok önemli bir yerde durmaktadır. Hazır beton sektörü, 2021 yılı resmî verilerine göre 4 milyar doları aşan cirosu, 35 bini aşan istihdam hacmi ve yıllık 105 milyon metreküpü bulan üretimiyle Türkiye ekonomisi ve inşaat sektörü açısından çok önemli bir yer teşkil etmektedir. THBB olarak üyelerimizle birlikte 35 yıldır kaliteli beton üretimini ve kullanımını yaptığımız yoğun çalışmalarla önemli bir konuma yükselttik. Avrupa Hazır Beton Birliğinden (ERMCO) alınan 2021 yılı verilerine göre AB üyesi bütün ülkelerin toplam üretim miktarı 272,5 milyon metreküp iken, Türkiye tek başına 105 milyon metreküp beton üretmektedir. Bu üretim miktarıyla Türkiye, AB ülkeleri arasında birinci ülke konumundadır.

Bu konumumuzu daha da güçlendirmek ve sahip olduğumuz bilgi birikimi ve tecrübe ile dünyada referans ülke konumuna ulaşma hedefimiz için sektörel diyalog ve iş birliğinin çok önemli olduğuna inanıyoruz. Bu doğrultuda, firmalar arası bilgi alışverişinin yanı sıra, sektörümüzün vizyonunu ve yol haritasını belirlemek açısından da çok önemli bir buluşma olan BETON 2023 Hazır Beton Fuarı ve Kongresi’ni düzenlemek üzere yola çıktık” dedi.

'BETON 2023 Hazır Beton Kongresi' 15-17 Mart 2023 tarihlerinde; inşaat ve beton sektörünün bileşenlerini oluşturan 'BETON 2023 Hazır Beton, Çimento, Agrega, İnşaat Teknolojileri ve Ekipmanları Fuarı' ise 15-18 Mart 2023 tarihlerinde Yeşilköy’de İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

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