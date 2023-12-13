Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Tüm Haberler
        BIST 100 7.637,37 %-1,44
        DOLAR 29,0536 %0,09
        EURO 31,3653 %0,07
        ALTIN 1.851,32 %0,32
        FAİZ 38,70 %0,29
        GÜMÜŞ GRAM 21,22 %-0,06
        BITCOIN 41.226,00 %0,33
        GBP/TRY 36,3954 %-0,23
        EUR/USD 1,0786 %-0,10
        BRENT 73,47 %0,31
        ÇEYREK ALTIN 3.026,90 %0,32
        Haberler Ekonomi Emlak Türkiye genelindeki kira fiyatları 5 aydır düşmeye devam ediyor - Emlak Haberleri

        Türkiye genelindeki kira fiyatları 5 aydır düşmeye devam ediyor

        Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com'un ilan verileri üzerinden hazırlanan "sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü" aralık raporuna göre; Türkiye genelindeki reel kira fiyatları 5 aydır düşüyor. Ekimden kasıma ortalama reel kira fiyat endeksi ise 5,1 puan azaldı. Kira arzı ve talebinde de düşüş olduğu gözlenirken bunda özellikle bahar ve yaz aylarında, tayinle il değiştirenlerin ve üniversite öğrencilerinin etkisi olduğu kaydedildi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.12.2023 - 15:04 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kira fiyatları 5 aydır düşüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi (BETAM) tarafından sahibinden.com’un ilan verileri üzerinden hazırlanan ‘’sahibindex Kiralık Konut Piyasası Görünümü” raporunda, son dönemde konut piyasasında yaşanan değişimler incelendi.

        Rapora göre ekimden kasıma reel kira fiyatları hem ülke genelinde hem de üç büyük ilde azaldı. Reel kira fiyatlarındaki düşüş ülke geneli ile İstanbul ve İzmir’de son 5 Ankara’da ise son 4 aydır devam ediyor.

        Reel fiyatların düşmesine bağlı olarak reel fiyatlardaki yıllık artış oranı ülke genelinde yüzde 18,3’e, İstanbul’da yüzde 9,3’e, Ankara’da yüzde 60,1’e, İzmir’de ise yüzde 34,1’e geriledi. Öte yandan, cari kira fiyat artış oranları da düşüyor. Ülke genelinde ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatı 128,4 TL. Ortalama kiralık konut ilan m2 fiyatları İstanbul’da 166,7 TL, Ankara’da 116,7 TL, İzmir’de ise 141,2 TL.

        REKLAM

        Türkiye genelindeki reel kira endeksi temmuzdan itibaren azalıyor. Ekimden kasıma ortalama reel kira fiyat endeksi 5,1 puan azalarak 174,3 oldu. (Şekil 3). Buna göre 2017 Eylül ayındaki referans dönemine kıyasla ülke genelinde ortalama kira seviyesi yüzde 79,4 yukarıda. (Şekil 1).

        Şekil 1: Türkiye genelinde reel kira endeksi (2017 Eylül=100)

        REEL KİRA ÜÇ İLDE DE DÜŞÜŞTE

        Ülke genelinde olduğu gibi reel kira fiyat endeksi İstanbul’da ve İzmir’de son 5, Ankara’da son 4 aydır düşüşte. (Şekil 2) Endeks; İstanbul’da 175,8’e, İzmir’de ise 192,7’ye, Ankara’da ise 235,2’ye düştü.

        Şekil 2: Üç büyük ilde reel kira endeksi (2017 Eylül=100)

        REEL KİRA YILLIK ARTIŞI GİDEREK YAVAŞLIYOR

        Türkiye genelinde reel kirada yıllık artışlar Şubat ayından bu yana azalıyor. Ortalama reel kirada yıllık artış, ekimden kasıma 9,2 puanlık azalışla yüzde 18,3’e geriledi. (Şekil 3).

        Şekil 3: Türkiye reel kira fiyatlarının yıllık değişimi (%)

        KİRALIK KONUT ARZI AZALDI

        Kasım ayında, bir önceki aya göre kiralık konut ilan sayısında ülke genelinde %4,1, İstanbul'da %2,7, Ankara'da %3,2, İzmir'de ise %5,3'lük bir azalış yaşandı. (Şekil 4)

        REKLAM

        Şekil 4: Türkiye ve üç büyük ilde kiralık ilan sayısı (adet)

        KİRALIK KONUT TALEBİ DÜŞTÜ

        Raporda piyasadaki gelişmeler şöyle yorumlandı:

        Kiralık konut piyasasındaki talebin önemli bir özelliği, mevsimsel etkilere açık olmasıdır. Nisan ile Eylül ayları arasında artan talebin sonraki aylarda azaldığı ve kış aylarında nispeten sabit bir seyir izlediği görüldü. (Şekil 5) Bu yükselişin arkasında, özellikle bahar ve yaz aylarında, tayinle il değiştirenlerin ve üniversite öğrencilerinin etkisi olduğu düşünülebilir.

        Bu nedenle, talep göstergesindeki değişiklikleri yorumlarken mevsimsel etkilerin göz önünde bulundurulması önemlidir. Kiralık konut talep göstergesi grafiği incelendiğinde Kasım ayındaki düşüş dikkat çekiyor. Geçen yılın aynı dönemine göre kiralık konut talebi yüzde 5,4 oranında azaldı.

        Son dönemde konut talebindeki düşüşün fiyatlar üzerindeki etkisinin görülmeye başlandığı söylenebilir. Aslında, düşen talep nedeniyle Eylül ile Kasım arasında ortalama metrekare fiyatlarında bir değişiklik olmadı. Son 3 aydaki kira artışının durması gelecekte kira fiyatlarının düşebileceğine işaret edebilir. Bu durum, kiracılar ve kiralık konut arayanlar için olumlu bir gelişme olarak kaydediliyor.

        Şekil 5: Talep göstergesi (2020 Şubat=100)

        ŞİMŞEK: KİRALARDA GERİLEME BAŞLADI

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçtiğimiz gün yaptığı paylaşımla, "Kısa vadeli kiralamalara ilişkin düzenlemelerimiz konut arzını artırdı, özellikle büyükşehirlerde kiralarda gerileme başladı. Deprem konutlarının tamamlanması, kentsel dönüşüm ve afet riskini azaltmaya yönelik çalışmalarımızın hız kazanmasıyla 2024’te konut arzı daha da artacak" ifadelerini kullanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Anne kızın cenazeleriyle ilgili sıcak gelişme!
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        Büyükekşi: Ligler 19 Aralık'ta başlayacak
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        En çok eleman aranan meslekler belirlendi
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        Sopayla "koordinatör oldun" dayağı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Fabrikada kazan temizliği faciayla bitti!
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Taburcu edildi! İşte Meler'in son durumu
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Cinsel istismarda bulunan öğretmenden pişkin savunma!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        Bağışıklık sistemini güçlendiren 10 beslenme önerisi!
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        "Hanuka" mumlarını yangın tüpüyle söndürdü
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        İş insanını vahşice öldürmüşlerdi! Cezaları belli oldu!
        Sinema dünyasının acı kabı
        Sinema dünyasının acı kabı
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Koca'ya rekor ceza geliyor!
        Şimdi ne olacak?
        Şimdi ne olacak?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        İsrail, Gazze'deki tünellere su pompalamaya başladı mı?
        Hadise'den U dönüşü
        Hadise'den U dönüşü
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Togg'un sedan modeli geliyor
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Vatandaşın asgari ücret beklentisi ne?
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        Süper Lig’in yayın geliri erirken, dört büyüklerin borcu arttı
        "Önce biz inanmalıyız"
        "Önce biz inanmalıyız"
        Habertürk Anasayfa