Türkiye genelinde ortalama konut fiyatı 1 milyon 720 bin 160 TL oldu! Ev fiyatları ne kadar? - Emlak Haberleri

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Türkiye genelinde Kasım ayında 117 bin 806 konut satışı gerçekleştirildi. Konut satışları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 15 artarken, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34 azaldı.

Yapay zeka ile gayrimenkul değer hesabı sunan Endeksa.com’un verilerine göre, Türkiye genelinde Kasım ayı itibarıyla konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 185 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye genelinde ortalama konut metrekare satış fiyatı 13 bin 232 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 720 bin 160 TL ve konut yatırımının geri dönüş süresi 19 yıl oldu.

EN YÜKSEK PAY İSTANBUL'UN

Kasım ayında konut satışlarında İstanbul 19 bin 687 adet ve yüzde 17 oran ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul'u 9 bin 367 konut satışı ve yüzde 8 pay ile Ankara, 7 bin 902 konut satışı ve yüzde 7 pay ile Antalya izledi. Endeksa verilerine göre Kasım ayı sonu itibarı ile İstanbul’da konut satış fiyatlarında yıllık değer artışı yüzde 203, ortalama konut metrekare satış fiyatı 22 bin 49 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 645 bin 880 TL. Ankara’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 188 artış gösterdi, ortalama konut metrekare satış fiyatı 9 bin 833 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 278 bin 290 TL. oldu. Antalya’da ise yıllık değer artışı yüzde 217, ortalama konut metrekare satış fiyatı 19 bin 254 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 310 bin 480 TL.

DEĞER ARTIŞINDA ANTALYA, KOCAELİ VE İSTANBUL ZİRVEDE

Endeksa verilerine göre, Kasım ayında en çok konut satışının olduğu ilk 30 il değerlendirildiğinde yıllık değer artışı en yüksek olan iller sırasıyla Antalya, Kocaeli ve İstanbul oldu.

Antalya’da konut fiyatları son bir yılda yüzde 217 artış gösterirken ortalama konut metrekare satış fiyatı 19 bin 254 TL, ortalama konut satış fiyatı 2 milyon 310 bin 480 TL oldu. Kocaeli’de konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 207 olarak gerçekleşti. Ortalama konut metrekare satış fiyatı 11 bin 361 TL, ortalama konut fiyatı 1 milyon 476 bin 930 TL oldu. İstanbul’da ise konut satış fiyatlarında değer artışı yüzde 203, ortalama konut metrekare satış fiyatı 22 bin 49 TL, ortalama konut fiyatı 2 milyon 645 bin 880 TL.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI YÜZDE 26 ARTTI

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Kasım ayında bir önceki aya göre yüzde 26 artıp, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 58 azalış göstererek 16 bin 655 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı ise yüzde 14 olarak gerçekleşti. Ocak-Kasım döneminde gerçekleşen ipotekli konut satışları ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artışla 258 bin 524 oldu.

İLK EL KONUT SATIŞ SAYISI 37 BİN 380

Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 33 azalarak 37 bin 380 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışının payı yüzde 32 oldu. İlk el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 artışla 382 bin 190 olarak gerçekleşti.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI YÜZDE 35 AZALDI

İkinci el konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35 azalarak 80 bin 426 oldu. Toplam konut satışları içinde ikinci el konut satışının payı yüzde 68 oldu. İkinci el konut satışları Ocak-Kasım döneminde ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artışla 895 bin 469 olarak gerçekleşti.

YABANCILARA 6 BİN 83 ADET SATIŞ YAPILDI

Yabancılara yapılan konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalarak 6 bin 83 oldu. Kasım ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 5 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında ilk sırayı 2 bin 616 konut satışı ile Antalya aldı. Antalya’yı sırasıyla bin 733 konut satışı ile İstanbul, 567 konut satışı ile Mersin izledi.

Verileri değerlendiren Endeksa.com Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Görkem Öğüt, “Kasım ayında konut satış adedi bir önceki aya göre artış göstermiş olsa da geçen senenin aynı ayına göre düşüş gösterdi. Ocak – Kasım dönemini değerlendirdiğimizde, geçen senenin aynı dönemine göre yüzde 1 artış olduğunu ve 1 milyon 277 bin 659 adet konut satışı gerçekleştiğini görüyoruz. Gayrimenkul sektörü, ülkemizin en önemli sektörlerinden birisi. Pandemiden pek çok sektör gibi gayrimenkul sektörü de çok etkilendi. Pandemi ile başlayan süreçte, talep artışına karşın artan üretim maliyetleri ve stok düşüklüğü sebebiyle fiyatlarda önemli artış görüldü. Endeksa verilerine göre Kasım ayı sonu itibarı ile Türkiye genelinde konut satış fiyatlarındaki değer artışı yüzde 185 seviyesinde. Artan fiyatlar sebebiyle piyasadaki düşüş beklentisi ve kredi kullandırımının kısıtlandırılması sonucu Kasım ayında satış adedi geçen seneye göre düşük gerçekleşmiş olsa da gayrimenkulün önemini koruduğunu görüyoruz.” dedi.