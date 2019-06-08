Konya'daki 42 bin kişilik statta ilk milli maç, 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (EURO 2016) A Grubu'nda Letonya ile oynandı ve karşılaşma 1-1 berabere bitti. Elemelerde A Grubu'nda Hollanda ile Konya'da yapılan karşılaşmayı 3-0, İzlanda maçını da Selçuk İnan'ın 89. dakikadaki frikik golüyle 1-0 kazanan A Milli Takım, en iyi üçüncü olarak EURO 2016'ya direkt katılma hakkını elde etmişti.