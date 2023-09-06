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        Haberler Spor Futbol Milli Takım Türkiye-Ermenistan maçına İtalyan hakem - Futbol Haberleri

        Türkiye-Ermenistan maçına İtalyan hakem

        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2023 - 14:07 Güncelleme: 06.09.2023 - 14:07
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        A Milli Futbol Takımı'nın 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde Ermenistan ile oynayacağı maçta, İtalyan hakem Daniele Orsato düdük çalacak.

        UEFA, D Grubu'nda yer alan milli takımın 8 Eylül Cuma günü sahasında Ermenistan ile oynayacağı karşılaşmada İtalyan hakem Orsato'yu görevlendirdi.

        Orsato'nun yardımcılıklarını Ciro Carbone ve Alessandro Giallatini yapacak. Maçın dördüncü hakemliğini ise Antonio Rapuano üstlenecek.

        Eskişehir Yeni Stadı'ndaki mücadele, saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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